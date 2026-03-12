El defensor que ya tiene las maletas listas para sacudir el vestidor de Chivas

El defensor mexicano Luis Gabriel Rey está próximo a finalizar su préstamo en Club Puebla y regresar al Club Deportivo Guadalajara, luego de consolidarse como titular durante su estancia en la Franja. Aunque el regreso aún no se ha oficializado, diversas fuentes aseguran que se concretará en el próximo mercado de transferencias de la Liga MX.

Luis Gabriel Rey / Jason Mowry - Leagues Cup Ampliar

La decisión de finalizar su etapa en Puebla se da tras un proceso de crecimiento y madurez competitiva, donde Rey ganó protagonismo y minutos de juego. Su rendimiento durante el préstamo llamó la atención de los directivos tapatíos y del cuerpo técnico de Chivas, que buscan reforzar la defensa para el próximo torneo.

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: Armando González rompe la maldición de Chivas en la Selección Mexicana

Trayectoria en Puebla y su evolución

Luis Rey, de 23 años, llegó a Puebla en calidad de préstamo sin opción de compra con el objetivo de que tuviera continuidad en la primera división. Durante su paso por la Franja, fue titular en la defensa central y mostró consistencia en lo que va del Clausura 2026, lo que consolidó su imagen como un defensor confiable.

Su desempeño en Puebla reflejó madurez táctica y capacidad de adaptación, habilidades que ahora podrían ser valiosas para Chivas, que busca reforzar su zaga en un campeonato exigente y con un calendario competitivo.

Regreso a Chivas: contexto, rol y objetivos

El retorno de Luis Rey a Chivas se da en un contexto estratégico: el club busca reforzar la línea defensiva con jugadores jóvenes que ya hayan acumulado experiencia en la Liga MX. Bajo la dirección de Gabriel Milito, Rey será considerado una opción tanto para la titularidad como para la banca, ofreciendo flexibilidad táctica en distintos esquemas defensivos.

Luis Gabriel Rey jugando ante Mazatlán / Agustin Cuevas Ampliar

El cuerpo técnico confía en que su paso por Puebla le otorgó madurez, lectura de juego y consistencia, factores clave para poder sumarse a la primera línea rojiblanca. Además, su regreso permite a Chivas equilibrar juventud y rendimiento, asegurando profundidad en la plantilla y alternativas competitivas dentro de la defensa central.

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: Alexis Vega revela lo que hizo para poder seguir jugando en Chivas

El cierre de su ciclo en Puebla y su vuelta a Guadalajara representan un paso importante en la carrera de Luis Rey, quien ahora buscará consolidarse en uno de los clubes más emblemáticos del fútbol mexicano, combinando talento joven con compromiso competitivo.