Pumas empata de último minuto y se salva de la derrota vs Cruz Azul: ¡Partidazo!

Se llevó a cabo el duelo más esperado de la jornada 11 del futbol mexicano entre Pumas y Cruz Azul. El marcador terminó con empate a 2 tantos, luego de que cada equipo marcara par de anotaciones por tiempo. En la primera mitad los celestes se vieron superiores y al minuto 35, Nico Ibáñez puso el primero del compromiso.

No pasó mucho tiempo para que llegara el segundo del duelo pues Charly Rodríguez marcó de pierna derecha y así se fueron al descanso con ventaja de 2-0. En la segunda parte, los universitarios se fueron al frente y Juninho marcó desde los 11 pasos tras el polémico penalti.

Al 77 llegó el empate tras un autogol de Willer Ditta y así se concretó el empate en este compromiso. De esta manera Cruz azul y pumas dividieron puntos en la jornada 11 del futbol mexicano.