¡Vini y Veiga al rescate! América domina a Mazatlán y escala en la tabla del Clausura 2026 / Jam Media

América derrotó 2-0 a Mazatlán en encuentro correspondiente a la Jornada 11 del Clausura 2026 de la Liga BBVA MX.

América vs Mazatlán / Jam Media Ampliar

Las emociones comenzaron muy temprano en el partido, pues al minuto 5 se señaló penal para las Águilas por una mano dentro del área. Lamentablemente para la causa azulcrema, Brian Rodríguez falló su disparo desde los 11 pasos.

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Pese al revés anímico, América siguió al frente y encontró su recompensa al minuto 43 cuando Raphael Veiga definió tras una gran combinación con Brian Rodríguez.

Para la parte complementaria, las Águilas continuaron sus embates; sin embargo, la gran figura del portero Ricardo Rodríguez evitaba que el marcador fuera más abultado.

“Es muy difícil adaptarse” 👀🦅



Las palabras de Raphael Veiga tras anotar uno de los tantos de la victoria del América 2-0 ante Mazatlán ✅ pic.twitter.com/0NPwXXM11z — W Deportes (@deportesWRADIO) March 16, 2026

Al final, el portero de Mazatlán ya no pudo impedir que su meta volviera a caer, y al minuto 81, Vinicius Lima hizo su primer gol con América tras un gran disparo de media distancia. Con la victoria, América llegó a 17 puntos y finalizó la jornada en el lugar 7 de la tabla general.