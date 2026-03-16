¡Vini y Veiga al rescate! América domina a Mazatlán y escala en la tabla del Clausura 2026
América vence a Mazatlán en la Jornada 11 de la Liga MX. Con goles de Raphael Veiga y el estreno goleador de Vinicius Lima, las Águilas de Coapa aseguran tres puntos vitales en el Clausura 2026.
América derrotó 2-0 a Mazatlán en encuentro correspondiente a la Jornada 11 del Clausura 2026 de la Liga BBVA MX.
Las emociones comenzaron muy temprano en el partido, pues al minuto 5 se señaló penal para las Águilas por una mano dentro del área. Lamentablemente para la causa azulcrema, Brian Rodríguez falló su disparo desde los 11 pasos.
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Pese al revés anímico, América siguió al frente y encontró su recompensa al minuto 43 cuando Raphael Veiga definió tras una gran combinación con Brian Rodríguez.
Para la parte complementaria, las Águilas continuaron sus embates; sin embargo, la gran figura del portero Ricardo Rodríguez evitaba que el marcador fuera más abultado.
Al final, el portero de Mazatlán ya no pudo impedir que su meta volviera a caer, y al minuto 81, Vinicius Lima hizo su primer gol con América tras un gran disparo de media distancia. Con la victoria, América llegó a 17 puntos y finalizó la jornada en el lugar 7 de la tabla general.