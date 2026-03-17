Venezuela hace historia y gana el Clásico Mundial de Béisbol ante Estados Unidos

El encuentro inició como un auténtico choque de pitcheo. Eduardo Rodríguez, por Venezuela, mostró temple y comando desde la lomita, limitando a una ofensiva estadounidense repleta de figuras. Del otro lado, Nolan McLean respondió a la altura, trabajando con eficacia y evitando daño en los primeros episodios para mantener el juego cerrado.

VENEZUELA LE ESTÁ PEGANDO 1-0 A EUA, EN LA FINAL DEL CLÁSICO MUNDIAL DE BÉISBOL🔥⚾️



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La primera anotación llegó en la tercera entrada, cuando Venezuela apeló al béisbol de fundamentos. Con corredores en posición, Maikel García elevó de sacrificio, permitiendo que Salvador Pérez pisara el plato para abrir la pizarra. La jugada marcó el tono de un equipo disciplinado, que supo aprovechar cada oportunidad.

El golpe anímico se amplió en la quinta entrada. Wilyer Abreu encontró un lanzamiento favorable y lo depositó del otro lado de la barda con un cuadrangular solitario al jardín central, colocando el 2-0 y encendiendo la ilusión venezolana ante una escuadra estadounidense que no encontraba respuestas ofensivas.

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Sin embargo, Estados Unidos demostró su poder en el momento más crítico. En la octava entrada, Bryce Harper cambió el rumbo del juego con un batazo imponente: un jonrón de dos carreras que se llevó por delante a Bobby Witt Jr., igualando la pizarra 2-2 y devolviendo la vida a su equipo en la recta final.

Lejos de desmoronarse, Venezuela reaccionó de inmediato. En la novena entrada, con el juego en la balanza, Eugenio Suárez se convirtió en el héroe de la noche al conectar un doble al jardín central que impulsó la carrera de la diferencia, desatando la euforia en el dugout vinotinto.

El cierre no fue sencillo, pero el bullpen venezolano mostró sangre fría para contener el último intento estadounidense y asegurar los tres outs finales. Con el out 27, Venezuela selló su triunfo y conquistó su primer título en el Clásico Mundial, coronando un torneo memorable con una victoria que combinó carácter, oportunismo y dominio en los momentos clave.

SEÑORAS Y SEÑORES:



¡Venezuela es campeón del Clásico Mundial de Béisbol 2026!🇻🇪🔥



PURO VENEZUELAAAA💥⚾️🏆

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Marcador final:

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Venezuela se suma a Japón (3), Estados Unidos (1) y República Dominicana (1) en la lista de ganadores del certamen y cierra una participación histórica para el deporte venezolano.