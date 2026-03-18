Barcelona vs Newcastle: EN VIVO, dónde, cuándo y a qué hora ver la vuelta de los Octavos de Final de la Champions League

El Barcelona recibe este miércoles 18 de marzo de 2026 al Newcastle United en el Spotify Camp Nou en el partido de vuelta de octavos de final de la UEFA Champions League. Tras el emocionante empate 1-1 en la ida en St. James’ Park, la eliminatoria está completamente abierta y los culés parten como favoritos gracias al gol de visitante anotado por Lamine Yamal en el minuto 96.

Newcastle vs Barcelona / Stu Forster Ampliar

En un encuentro intenso y disputado en Newcastle, los Magpies se adelantaron en el minuto 86 gracias a un gran gol de Harvey Barnes, que puso en ventaja a los ingleses y hacía soñar con una histórica clasificación. Sin embargo, en el descuento, una polémica mano dentro del área derivó en penal que Lamine Yamal transformó con frialdad para rescatar un empate vital 1-1.

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: Xavi Hernández rompe el silencio: “Laporta frenó el regreso de Messi al Barcelona por miedo a una guerra”

Este resultado deja la eliminatoria en un pañuelo, por lo que, cualquier victoria por la mínima clasifica al Barcelona, mientras que un triunfo del Newcastle por dos goles o más les daría el pase directo. Un 0-0 o empate con goles llevaría a la prórroga o penales si persiste la igualdad en el marcador global.

El Barcelona busca su fortaleza en casa para seguir soñando con el título

Bajo la batuta de Hansi Flick, el Barça ha mostrado solidez en Europa esta temporada. En la fase de liga, los azulgranas terminaron entre los mejores puestos y ya vencieron al Newcastle en la jornada 1 por 1-2 con doblete de Marcus Rashford, quien se ha convertido en pieza clave desde su llegada.

En el Camp Nou, el equipo culé es casi imbatible en eliminatorias europeas cuando juega la vuelta en casa tras empatar fuera. Históricamente, el Barcelona ha ganado 23 de 29 eliminatorias en las que empató la ida como visitante en Champions.

Lamine Yamal / George Wood Ampliar

Newcastle, el invitado incómodo que ya sabe hacer daño al Barça

Eddie Howe ha convertido al Newcastle en un equipo competitivo y vertical. Tras clasificarse vía play-off, los ingleses llegan con la moral alta tras empatar en casa y generar muchas ocasiones.

Los Magpies viajan sin complejos: ya empataron la ida y saben que un gol tempranero puede cambiar todo. Sin embargo, jugar en el Camp Nou con la afición empujando será un reto mayúsculo para el equipo de la Premier League.

BARCELONA VS NEWCASTLE, DÓNDE, CUÁNDO Y A QUÉ HORA VER