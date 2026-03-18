Toluca vs San Diego FC: EN VIVO, dónde, cuándo y a qué hora ver la vuelta de los Octavos de Final de la Concachampions

Se juega la vuelta de los octavos de final de Concachampions 2026, en el Estadio Nemesio Diez donde Toluca buscará dar la voltereta ante San Diego, tras una ventaja valiosa de un gol, 3-2 en el global, y además los goles de visitante ya no aplican como regla de desempate en esta competencia, se va a tiempo extra y penales si termina igual en el global.

De ROJO a la escuela o a la oficina y en la noche al estadio 👹🔥



🎟️ https://t.co/cSkPqfhYzG pic.twitter.com/pzgUqGTfjk — Toluca FC (@TolucaFC) March 18, 2026

Los Diablos juega en casa, con la altitud de Toluca, unos 2,600 metros sobre nivel del mar, que suele ser un factor importante para visitantes, sobre todo de la MLS que no están acostumbrados. Los Mexiquenses necesitan ganar por al menos 1-0 para forzar tiempos extra, o por dos goles de diferencia para clasificar directo. Un empate global llevaría a prórroga y penales.

Mientras que el equipo joven de MLS en su primera gran campaña internacional, llega con ventaja y confianza brutal tras ganar con 9 hombres. Mostraron carácter, solidez defensiva, a pesar de las rojas y peligro en ataque con Anders Dreyer, como figura clave, golazo en ida y David Vázquez.

TAMBIÉN TE PODRÍA INTERESAR: Chicharito Hernández habla tras penal fallado ante Cruz Azul y su salida de Chivas

Es un duelo muy abierto. Toluca es favorito por localía, historia y plantilla, pero San Diego ya demostró que puede complicar mucho, ganando la ida en condiciones adversas.

TOLUCA VS SAN DIEGO FC, DÓNDE, CUÁNDO Y A QUÉ HORA VER