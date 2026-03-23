Muere Santiago Castrillón, promesa de Millonarios, tras colapsar en pleno partido en Colombia

El fútbol colombiano atraviesa uno de sus momentos más dolorosos tras la muerte de Santiago Castrillón, joven promesa de Millonarios FC, quien falleció luego de desplomarse durante un partido del Torneo Nacional Sub-20 en Bogotá.

Millonarios FC informa que el pasado sábado 21 de marzo el jugador Santiago Castrillón sufrió un colapso durante un partido del Torneo Nacional Sub20.



Inmediatamente fue atendido por los médicos del equipo y trasladado en ambulancia a un centro hospitalario de alta complejidad… pic.twitter.com/dmWiJNUNMw — Millonarios FC (@MillosFCoficial) March 23, 2026

El trágico suceso ocurrió el sábado 21 de marzo de 2026, en medio de un encuentro ante Independiente Santa Fe. En pleno desarrollo del juego, el mediocampista de 18 años se desvaneció repentinamente sobre el terreno de juego, lo que generó momentos de angustia entre compañeros, rivales y asistentes. De inmediato, el cuerpo médico ingresó para atenderlo y posteriormente fue trasladado a un hospital de alta complejidad en la capital.

Pese a los esfuerzos médicos y a que permaneció bajo cuidados intensivos, el club confirmó su fallecimiento al día siguiente, desatando una ola de conmoción en el país.

¿Qué provocó el colapso de Santiago Castrillón?

Con el paso de las horas, comenzaron a conocerse más detalles sobre lo ocurrido. Según declaraciones de su familia, el joven habría recibido un fuerte balonazo en el pecho durante el partido, lo que habría desencadenado una falla cardíaca repentina.

Lamentamos profundamente el fallecimiento de Santiago Castrillón, jugador de Millonarios FC, que hoy despide a un joven lleno de sueños, talento y humanidad.



Con tristeza y dolor manifestamos nuestras condolencias por su pronta partida, que deja un vacío en el fútbol.… pic.twitter.com/kIeDMhskhc — Atlético Nacional (@nacionaloficial) March 23, 2026

Su padre explicó que el impacto fue directo en la zona del corazón, provocando que se desplomara en cuestión de segundos. Aunque se intentó reanimarlo en el campo, el tiempo sin oxigenación habría sido determinante en el desenlace.

Hasta el momento, las autoridades médicas continúan evaluando el caso para esclarecer con precisión las causas del fallecimiento.

Una promesa del fútbol colombiano

Santiago Castrillón era considerado uno de los talentos emergentes de la cantera ‘embajadora’. Había llegado a Millonarios en 2021 tras formarse en Guayos FC y rápidamente destacó por su visión de juego, técnica y capacidad ofensiva. El joven volante ofensivo ya había sido convocado al primer equipo e incluso entrenaba con figuras como Radamel Falcao, lo que reflejaba el potencial que veían en él dentro de la institución. Su proyección lo perfilaba como una futura figura del fútbol colombiano, lo que hace aún más impactante su repentina partida.

Hoy nos embarga una profunda tristeza. Se nos va un compañero lleno de sueños, de talento inigualable y con un futuro brillante por delante.



Lo despedimos con el corazón partido, pero también con la firme promesa de seguir luchando por aquello que tanto anhelaba.



Acompañamos a… pic.twitter.com/rgrHHWwMgE — Radamel Falcao (@FALCAO) March 23, 2026

Tras confirmarse la noticia, Millonarios publicó un emotivo mensaje en el que expresó su profundo dolor, destacando que el jugador no solo era un talento deportivo, sino también un compañero querido dentro del vestuario.

Diversos clubes, futbolistas y entidades del fútbol colombiano se unieron a las muestras de solidaridad. Independiente Santa Fe, rival en el partido, también envió condolencias, mientras que figuras del deporte lamentaron la pérdida en redes sociales.

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La muerte de Castrillón ha reavivado la discusión sobre los controles médicos en el fútbol juvenil y los riesgos asociados a impactos en el pecho o problemas cardíacos no detectados.

Este tipo de tragedias, aunque poco frecuentes, generan preocupación en el deporte de alto rendimiento, especialmente en categorías formativas donde la exigencia física es cada vez mayor.

El fallecimiento de Santiago Castrillón deja un vacío enorme en el fútbol colombiano. Más allá de su talento, quienes lo conocieron lo recuerdan como un joven disciplinado, apasionado y comprometido con su sueño.