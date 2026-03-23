Los Fabulosos Cadillacs: ¡Prohíben playeras de futbol en concierto de la mítica banda!

El Auditorio Telmex de Guadalajara emitió un aviso oficial para el concierto de la mítica banda argentina Los Fabulosos Cadillacs, programado para el 25 de marzo de 2026. La medida es clara y tajante, misma que no convenció a los aficionados de la mítica banda argentina.

Para el concierto de Los Fabulosos Cadillacs @lfcoficial en Guadalajara el próximo 25 de Marzo en el @AuditorioTelmex estará prohibido el ingreso con playeras de Fútbol.



En caso de incumplimiento, se negará el acceso al recinto.



Presentado por: @ocesa_total pic.twitter.com/js8lI9mHX3 — Setlist.me (@Setlist_me) March 23, 2026

En el mensaje publicado a través de redes sociales, se lee que “No se permitirá el ingreso con playeras de fútbol”, esto que aplica, a camisetas de cualquier equipo, y en caso de llegar con una, se negará el acceso sin reembolso. La razón principal es preventiva, y evitar posibles altercados o rivalidades entre aficionados en un evento masivo, especialmente porque el show se realiza un día antes del repechaje rumbo al Mundial 2026.

Diversos fans la ven como una medida de seguridad lógica en una ciudad con clásicos futboleros tan pasionales como el de Chivas vs Atlas. Otros la consideran exagerada o incluso “discriminatoria”, argumentando que restringe la libertad de vestir y que no todos los que usan playeras van a pelear.

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El aviso fue publicado por el propio Auditorio Telmex y por Ocesa, la promotora del evento. No es la primera vez que un recinto en México toma medidas similares en conciertos para evitar problemas, pero en esta ocasión ha llamado mucho la atención por tratarse de una banda icónica del ska-rock latinoamericano como Los Fabulosos Cadillacs.

Asimismo, el show forma parte de su gira “El León del Ritmo Tour”, y promete ser una noche inolvidable para los fans del ritmo ska, reggae y rock en Guadalajara.