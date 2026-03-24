Antoine Griezmann es nuevo jugador del Orlando City; estos son los detalles de su contrato / FOTO: @OrlandoCitySC

Se hizo oficial el traspaso de Antoine Griezmann al Orlando City. El delantero francés llegará procedente del Atlético de Madrid para iniciar una nueva etapa en su carrera.

Antoine Griezmann nuevo jugador del Orlando City Ampliar

El futbolista francés se incorporará a su nuevo equipo una vez finalizado el Mundial de 2026, por lo que reportará con el conjunto estadounidense en la recta final de la temporada de la MLS, pues el calendario es distinto al europeo, ya que inicia en febrero y concluye a principios de noviembre.

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Con este traspaso, Griezmann pondrá fin a su trayectoria en el futbol europeo tras una larga carrera en España. El atacante jugó cerca de cinco años con la Real Sociedad, lo que le permitió dar el salto al Atlético de Madrid, club en el que vivió dos etapas importantes. Entre ambas, tuvo un paso mediático por el Barcelona, donde no logró mostrar su mejor versión, situación que generó críticas por parte de la afición blaugrana.

En su segunda etapa con el conjunto colchonero, el delantero volvió a ser un jugador importante, cerrando así su ciclo en Europa para emprender una nueva aventura en el futbol de Estados Unidos.

OFICIAL 🚨🚨🚨



Antoine Griezmann comenzará una nueva aventura con el Orlando City. El delantero francés reportará con el conjunto de la MLS a partir de la siguiente temporada con un contrato de dos años. ⚽️ pic.twitter.com/rpWbNnFUIl — W Deportes (@deportesWRADIO) March 24, 2026

Durante su carrera en clubes europeos, Griezmann disputó 694 partidos oficiales, marcó 271 goles y dio 121 asistencias. En su palmarés destacan tres títulos como la UEFA Europa League, la Supercopa de Europa y la Copa del Rey.

El francés está listo para escribir un nuevo capítulo en su carrera, el cual comenzará después de la Copa del Mundo 2026, cuando se convierta oficialmente en jugador del Orlando City de la Major League Soccer.