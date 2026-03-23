Antoine Griezmann viaja a Estados Unidos para concretar su fichaje con el Orlando City

El mercado de fichajes vuelve a dar una gran sorpresa. Uno de los grandes iconos del fútbol europeo, Antoine Griezmann, dio un golpe sorpresivo este fin de semana al darse a conocer la noticia de que llegará a la MLS. El astro francés que juega actualmente en el Atlético de Madrid llegaría a la liga estadounidense en verano.

Antoine Griezmann / Diego Souto Ampliar

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De acuerdo con el periodista italiano Fabrizio Romano, experto en el mundo de los fichajes, comunicó, a través de sus redes sociales, que el futbolista Antoine Griezmann tiene un acuerdo verbal que lo hará llegar al Orlando City en el mes de julio como agente libre, cuando su contrato con el club español llegue a su fin.

El atacante recibió la autorización del club rojiblanco para viajar a Estados Unidos y poder concretar su incorporación con el equipo de la MLS para la próxima campaña. Aunque el cierre de registros en Norteamérica estaba pactado para este mes de marzo, ambas directivas acordaron aplazar su incorporación oficial hasta el mercado de verano para poder terminar su etapa con el club colchonero. Se espera que el francés firme contrato por 2 años con opción de un año adicional.

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🚨💣 BREAKING: Antoine Griezmann to Orlando City, here we go! Verbal agreement in place for French star to join MLS side.



Agreement on deal for July 2026, free transfer from Atlético.



After deal for March rejected, agreement done for summer. Griezmann will travel this week to… pic.twitter.com/e3Nb3Ienjx — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) March 23, 2026

El campeón del mundo con la Selección Francesa en Rusia 2018 pondrá fin a su ciclo europeo despidiéndose como una leyenda del Atleti. El Principito disputó 488 partidos, marcó 211 goles y dio 97 asistencias. Su trayectoria en Madrid se dividió en dos etapas, la primera de 2014 a 2019 y su regreso en 2021, después de jugar en el Barcelona.

La llegada de Griezmann al Orlando City es una prueba más del crecimiento exponencial de la MLS, que continúa atrayendo a los mejores exponentes del fútbol europeo.