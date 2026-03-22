Simeone se rinde ante Obed Vargas; perfila al volante mexicano como joya rumbo al Derbi

En la antesala del Derbi de Madrid, Diego Simeone centró la atención no solo en el duelo ante el Real Madrid, sino también en el desempeño de uno de sus jóvenes talentos, el mediocampista mexicano Obed Vargas.

Obed Vargas / Leonardo Fernandez Ampliar

Durante la conferencia previa a la Jornada 29 de LaLiga, el entrenador del Atlético de Madrid elogió abiertamente al futbolista, destacando su actitud y compromiso desde su llegada al equipo colchonero.

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Simeone subrayó cualidades personales del mexicano como su educación, disciplina y humildad, además de su constante intención de mejorar, factores que considera clave para su desarrollo en el fútbol europeo.

El estratega argentino también reconoció el rendimiento reciente de Vargas, especialmente tras su participación como titular en la victoria frente al Getafe, donde dejó buenas sensaciones en el mediocampo.

De acuerdo con el técnico, este tipo de actuaciones son fundamentales para que el joven continúe sumando minutos y logre adaptarse al nivel competitivo de LaLiga, una de las ligas más exigentes del mundo.

🎙️ Diego Simeone habló de la actualidad del mexicano Obed Vargas en el Atlético de Madrid 🎙️



🗣️ “Veo un chico muy educado, muy respetuoso, muy trabajador, muy humilde, abocado a querer mejorar y todas estas situaciones para poder crecer. El otro día hizo un partido bueno cuando… pic.twitter.com/BdorhgcdUv — Fútbol de Primera (@fdpradio) March 21, 2026

El proceso de crecimiento del futbolista incluye tanto su desempeño en partidos como su evolución en los entrenamientos, donde busca consolidarse dentro del primer equipo del Atlético de Madrid.

Obed Vargas forma parte de una destacada generación Sub-20 de México que tuvo una participación relevante a nivel internacional, lo que le abrió las puertas para ser considerado en el entorno de la Selección Mexicana mayor.

Junto a otros talentos emergentes, el mediocampista es señalado como una de las piezas clave para el futuro del Tricolor, con la posibilidad de desarrollar su carrera en uno de los clubes más importantes del fútbol europeo.