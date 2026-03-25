Selección Mexicana y el hospital de lesiones; ¿Qué jugadores de Portugal y Bélgica estarán ausentes?

La última fecha FIFA previo al arranque al arranque de la Copa del Mundo se dará en los siguientes días y la selección mexicana pondrá a sus mejores piezas disponibles para agregar a sus últimos elementos rumbo a la máxima justa internacional. Los partidos se darán ante Portugal y Bélgica.

Luis Ángel Malagón lesión Ampliar

Como si los problemas no fueran suficientes para Javier Aguirre, en las últimas semanas se han bajado futbolistas debido a lesiones y lo mismo se extiende a sus siguientes rivales. En el caso de los mexicanos: Luis Ángel Malagón se lesionó el tendón de Aquiles, con seis meses en el mejor de los casos para su recuperación.

Marcel Ruíz se bajó por una rotura de ligamento cruzado anterior y menisco. Rodrigo Huescas se sigue recuperando de una rotura de ligamento cruzado anterior y Jesús Orozco Chiquete tuvo una luxación de tobillo derecho.

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En el caso de Edson Álvarez va regresando y aunque estará en la concentración no podrá jugar porque no se recupera de su lesión. Para los rivales. Portugal sufrió la baja de Cristiano Ronaldo, el máximo referente de su nación y que no formará parte de la convocatoria.

Este fin de semana se bajaron dos jugadores más como es el caso de Rafael Leao y Rodrigo Mora, que se unen a los ya tocados: Ruben Neves, Joao Neves, Nelson Semedo. Para Bélgica no mejora el panorama, ya que perderán a: Thibaut Courtois por una lesión muscular, Romelu Lukaku por un tema de priorizar su mejor estado físico. Leandro Trosasard por una lesión en la cadera y Hans Vanaken.