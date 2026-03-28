Alineación Selección Mexicana: México define su XI para el regreso al Estadio Banorte ante Portugal

La Selección Mexicana ya tiene lista su alineación para enfrentar a la Selección de Portugal en el partido que marca la reinauguración del Estadio Banorte. Javier Aguirre apuesta por una mezcla de juventud y experiencia, con nombres que buscan consolidarse rumbo al Mundial de 2026.

Estadio Azteca / Hector Vivas Ampliar

En el arco aparece Raúl “Tala” Rangel, quien se mantiene como una de las apuestas del técnico mexicano bajo los tres palos. La línea defensiva está conformada por Israel Reyes, César Montes, Johan Vásquez y Jesús Gallardo, una zaga que combina solidez y salida por las bandas.

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En el mediocampo destaca la presencia de Álvaro Fidalgo, una de las principales novedades del once inicial, acompañado por Erik Lira y Obed Vargas, encargados de darle equilibrio al equipo y generar fútbol desde la zona de creación.

Al frente, el tridente ofensivo lo integran Roberto Alvarado, Brian Gutiérrez y Raúl Jiménez, este último como referente en el ataque. La apuesta del “Vasco” es clara: movilidad, presión alta y aprovechar el momento de sus delanteros en un escenario de máxima exigencia.

LA ALINEACIÓN DE MÉXICO PARA ENFRENTAR A PORTUGAL🚨🔥



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Por su parte, Portugal llega con un cuadro competitivo pese a la ausencia de Cristiano Ronaldo, quien no fue convocado por lesión. En la portería estará Rui Silva, mientras que la defensa la integran Matheus Nunes, António Silva, Renato Veiga y Nuno Mendes.

El mediocampo portugués luce de alto nivel con Samu Costa, Rubén Neves y Bruno Fernandes, este último como el cerebro del equipo y principal generador de juego. En ataque, el conjunto luso apostará por la velocidad y técnica de Francisco Conceiçao, João Félix y Gonçalo Ramos.

El duelo no solo representa una prueba de alto calibre para el Tricolor, sino también una oportunidad para observar nuevas sociedades y confirmar piezas clave en el esquema de Aguirre. Del otro lado, Portugal mantiene su etiqueta de favorito, con una base sólida que buscará imponer condiciones incluso sin su máxima figura.

Así, con alineaciones definidas y expectativas al alza, México vs Portugal se declaran listos para protagonizar uno de los encuentros más atractivos de la Fecha FIFA, en una noche que combina historia, renovación y exigencia internacional.