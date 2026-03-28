México vs Portugal: Lo que debes saber si vas al Estadio Banorte

De cara al esperado enfrentamiento entre la Selección Mexicana y Selección de Portugal, las autoridades del Estadio Banorte dieron a conocer una serie de lineamientos para los aficionados que asistirán al encuentro. Bajo el lema “Qué sí y qué no”, se busca agilizar el acceso al estadio y mejorar la experiencia dentro del inmueble.

Estadio Azteca / NurPhoto Ampliar

Entre las facilidades destacadas, los asistentes podrán realizar pagos dentro del estadio utilizando cualquier tarjeta de crédito o débito, eliminando así la necesidad de portar efectivo. Además, el acceso será flexible, ya que se permitirá la entrada tanto con boleto físico como boleto digital, siempre y cuando sea válido.

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En cuanto a la movilidad, se informó que los aficionados podrán llegar al estadio mediante transporte público o servicios como Uber. También estará disponible, sin costo, el sistema de Ride y Park and Ride, lo que facilitará la logística para quienes acudan en vehículo propio o desde puntos estratégicos de la ciudad.

Otra de las opciones destacadas es el servicio de Tren Ligero, que contará con una ruta directa de Taxqueña al estadio. Este beneficio estará disponible únicamente para quienes cuenten con su boleto de acceso al partido, lo que busca incentivar el uso de transporte público y reducir la congestión en la zona. También los asistentes deben tomar en cuenta que no habrá acceso al estacionamiento del estadio.

EL DUELO QUE TODOS ESTÁBAMOS ESPERANDO! 🇲🇽🆚🇵🇹



La Selección Mexicana se mide ante la potencia europea de Portugal en un choque de titanes que sacará chispas. 🔥



🗓️sábado 28 de marzo

⏰19:00 Hrs.

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Por otro lado, las restricciones también fueron claras. No será necesario presentar Fan ID para ingresar al inmueble; sin embargo, no se permitirá el acceso con carteles, mantas o banderas que contengan mensajes ofensivos. Asimismo, el estadio operará bajo un sistema cashless o completamente libre de efectivo, por lo que no se aceptarán pagos en dinero físico.

Finalmente, se precisó que no serán válidos los boletos en formato PDF o impresiones en papel, por lo que los asistentes deberán presentar sus entradas oficiales en los formatos autorizados. Con estas medidas, se busca garantizar un evento seguro, ordenado y acorde a las nuevas dinámicas de acceso en espectáculos deportivos.