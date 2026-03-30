México vs Bélgica: EN VIVO, dónde, cuándo y a qué hora ver el segundo juego amistoso
La Selección Mexicana tiene su segunda prueba ante unos poderoso Bélgica que viene de golear 5-2 á Estados Unidos.
México y Bélgica estarán frente a frente este martes en el Soldier Field de Chicago, en encuentro de preparación rumbo a la Copa Mundial de la FIFA del 2026. La Selección Mexicana viene de empatar sin anotaciones frente a Portugal el pasado sábado en encuentro que marcó la reinauguración del Estadio Azteca y en el que el Tricolor generó pocas ocasiones de gol.
El Tricolor viene con buena inercia a pesar de todo, pues acumulan ya cuatro partidos sin perder y sin recibir gol. La última derrota del combinado nacional fue frente a Paraguay por 2 a 1 durante noviembre del año pasado.
Bélgica, por su parte, goleó 5-2 a Estados Unidos durante el fin de semana, dando así un golpe de autoridad frente a uno de los anfitriones de la siguiente magna justa. El cuadro europeo no pierde desde marzo del 2025, cuando cayó 3-1 frente a Ucrania en la Nations League.
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Este será el último partido de México, previo a que se dé a conocer la lista de convocador para la Copa del Mundo de parte de Javier Aguirre.
¿Dónde ver el México vs Bélgica?
- Televisión abierta: Canal 5 y Azteca Deportes
- TV de paga: TUDN
- Fecha y horario: Martes 31 de marzo / 19:00 Hrs (Tiempo del centro de México)
- Streaming: ViX y plataformas digitales
- RADIO: W Radio 96.9 FM l W Deportes 730 AM