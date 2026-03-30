México vs Bélgica: EN VIVO, dónde, cuándo y a qué hora ver el segundo juego amistoso

México y Bélgica estarán frente a frente este martes en el Soldier Field de Chicago, en encuentro de preparación rumbo a la Copa Mundial de la FIFA del 2026. La Selección Mexicana viene de empatar sin anotaciones frente a Portugal el pasado sábado en encuentro que marcó la reinauguración del Estadio Azteca y en el que el Tricolor generó pocas ocasiones de gol.

DUELO DE TITANES ⚽️⚽️⚽️



México se enfrenta a Bélgica en un duelo que definirá mucho más que un resultado. Con figuras de talla mundial en el campo, el equipo mexicano busca dar un golpe de autoridad ante los europeos. 🔥



🗓️martes 31 de marzo

⏰19:00 Hrs.

📻96.9 FM | 730 AM… pic.twitter.com/loqFBKnqga — W Deportes (@deportesWRADIO) March 31, 2026

El Tricolor viene con buena inercia a pesar de todo, pues acumulan ya cuatro partidos sin perder y sin recibir gol. La última derrota del combinado nacional fue frente a Paraguay por 2 a 1 durante noviembre del año pasado.

Bélgica, por su parte, goleó 5-2 a Estados Unidos durante el fin de semana, dando así un golpe de autoridad frente a uno de los anfitriones de la siguiente magna justa. El cuadro europeo no pierde desde marzo del 2025, cuando cayó 3-1 frente a Ucrania en la Nations League.

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Este será el último partido de México, previo a que se dé a conocer la lista de convocador para la Copa del Mundo de parte de Javier Aguirre.

¿Dónde ver el México vs Bélgica?