La Selección de Irán rinde tributo a las víctimas de Teherán frente a Costa Rica

La Selección de Irán disputó esta mañana un partido amistoso ante su similar de Costa Rica. Más allá del resultado, lo más destacado ocurrió durante el protocolo inicial, cuando los jugadores iraníes saltaron al terreno de juego mostrando fotografías de las víctimas del reciente atentado en Teherán.

Protestas Selección Irán Ampliar

El conjunto asiático cerró su participación en esta Fecha FIFA con un contundente triunfo. El encuentro se llevó a cabo en Turquía, donde Irán se impuso con claridad por marcador de 5-0 frente a los ticos. Cabe señalar que el país atraviesa un momento complicado debido al conflicto que mantiene con Israel y Estados Unidos, situación que no es ajena para jugadores y cuerpo técnico, quienes decidieron expresar su solidaridad mostrando imágenes de las personas fallecidas en el último ataque.

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Sin embargo, esta no fue la única manifestación durante la Fecha FIFA. En su primer compromiso, disputado el 27 de marzo, los futbolistas iraníes también realizaron un gesto significativo al ingresar al campo con mochilas, en señal de protesta y en memoria de las víctimas de una escuela que fue bombardeada. En ese encuentro, Irán cayó 2-1 ante Nigeria, aunque el resultado pasó a segundo plano frente al mensaje que buscaban transmitir.

Before the match vs. Costa Rica, Iran’s national team paid tribute to martyrs of the U.S.-Israeli aggression against the I.R. Iran : #Minab students, #Dena Navy staff, #Red_Crescent forces, firefighters & also damaged #cultural_heritage sites; a moment of unity & respect.#Iran pic.twitter.com/T4hSXdPkB1 — IRANinSWITZERLAND (@IraninBern) March 31, 2026

Finalmente, cabe recordar que la selección iraní disputará sus tres partidos de fase de grupos en territorio estadounidense, un tema que ha generado gran atención mediática. Esto se debe a las declaraciones del presidente de Estados Unidos, quien ha sugerido que, por seguridad, el equipo no viaje a su país. A pesar de ello, Irán mantiene su postura de participar en la Copa del Mundo, torneo al que logró clasificar por méritos deportivos dentro del campo.