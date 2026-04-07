Abierto Mexicano de Tenis en Acapulco correría riesgo: ¿Qué sucedió?

El Abierto Mexicano de Tenis es uno de los grandes eventos deportivos en nuestro país. No cabe duda que ha sido un torneo con impacto mundial, donde los mejores tenistas de la historia han tenido participación.

Abierto Mexicano de Tenis. Ampliar

Sin embargo, corre riesgo el evento en nuestro país, pues el calendario de la ATP tendrá algunos cambios y eso podría afectar la organización. Es importante señalar que la edición del 2027 está confirmada, pues el acuerdo incluye dicho año, aunque a partir del 2028 corre peligro el abierto en Acapulco.

La información que ha circulado es que cambiará el calendario de la ATP y la intención es quitar un torneo de categoría ATP 500, con la intención de dar mayor relevancia a otros eventos. Esto deja en una posición complicada al Abierto Mexicano, pues con las modificaciones que se realizarían parece ser el evento más vulnerable.

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Cabe señalar que es un torneo que ha perdido relevancia en los últimos años, pues ya no han estado los mejores jugadores del mundo, lo cual sí se había dado hace años con Nadal y Djokovic.