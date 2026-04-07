PSG vs Liverpool: EN VIVO, dónde, cuándo y a qué hora ver la ida de los cuartos de final en UEFA Champions League

Cuartos de final en la UEFA Champions League y en el Parque de los Príncipes se disputará un auténtico partidazo entre Paris Saint Germain y Liverpool. La escuadra parisina, que además es el vigente campeón del torneo, llega a esta ronda después de pasarle por encima al Chelsea en los octavos de final.

Los dirigidos por Luis Enrique golearon 8 por 2 a los londinenses y ahora buscarán sacar un resultado positivo que los haga soñar con seguir avanzando en el torneo. Por si el último resultado en Champions fuera poco, a nivel local ligan dos victorias consecutivas y están afianzados en la primera posición de la tabla con 63 puntos, a cuatro unidades de distancia de su más cercano perseguidor.

Del otro lado, los comandados por Arne Slot han tenido una campaña para el olvido. En Premier League están en el quinto puesto y muy alejados del Arsenal que es líder. Además, vienen de caer por goleada 4 por 0 frente al Manchester City en la FA Cup, por lo que únicamente están enfocados en llegar lo más lejos posible en la Liga de Campeones de Europa.

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Es por esto que los Reds buscarán llevarse un resultado positivo en los primeros 90 minutos que los haga soñar con seguir avanzando en el torneo de clubes más importante del mundo.

Es así como el París Saint Germain recibirá al Liverpool en el Parque de los Príncipes en duelos correspondiente a los cuartos de final de ida en la UEFA Champions League.

PSG vs Liverpool: dónde, cuándo y a qué hora ver