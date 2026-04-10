Mexicanos en Europa: ¿Quiénes juegan el fin de semana?

Este fin de semana, varios futbolistas mexicanos tendrán actividad con sus respectivos clubes en el futbol europeo. La jornada comenzará el sábado en San Siro, donde el AC Milan de Santiago Giménez recibirá al Udinese en duelo correspondiente a la jornada 32 de la Serie A. El conjunto rossonero buscará sumar puntos importantes para mantenerse en puestos de UEFA Champions League.

Raúl Jiménez anota gol / Alex Dodd - CameraSport Ampliar

Casi al mismo tiempo, en Inglaterra, Raúl Jiménez y el Fulham visitarán al Liverpool en Anfield, por la jornada 32 de la Premier League. El equipo del delantero mexicano continúa en la pelea por puestos de competiciones europeas, por lo que será un partido clave.

Más tarde, en España, el Atlético de Madrid de Obed Vargas enfrentará como visitante al Sevilla en la jornada 31 de LaLiga. Se espera que el mexicano pueda tener minutos debido a las rotaciones del equipo en medio de la carga de partido.

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Para el domingo, la actividad arrancará en Génova, donde Johan Vásquez y el Genoa recibirán al Sassuolo en un encuentro fundamental en la lucha por la permanencia en la Serie A. Ese mismo día, el Betis, donde milita Álvaro Fidalgo, se medirá ante Osasuna en la jornada 31 de LaLiga, con el objetivo de mantenerse en zona de clasificación a la Europa League.

Más adelante, César Montes verá acción en la jornada 24 de la liga rusa, mientras que Mateo Chávez, junto al AZ Alkmaar, disputará la jornada 30 de la Eredivisie.

Álvaro Fidalgo jugador del Real Betis / Diego Souto Ampliar

Finalmente, la actividad para los mexicanos cerrará el lunes, cuando Luis Chávez podría tener participación en la visita de su equipo al Akron Togliatti.

Un fin de semana cargado de actividad para los futbolistas mexicanos, varios de ellos en duelos clave para las aspiraciones de sus equipos en la recta final de la temporada.