Carlos Alcaraz es baja del BCN Open: ¡Malas noticias!

El tenista español Carlos Alcaraz vivió un encuentro complicado en los dieciseisavos de final del Barcelona Open. Aunque logró avanzar de ronda, su desempeño dejó dudas debido a molestias físicas que encendieron las alarmas.

Toda a fala de Carlos Alcaraz na coletiva de imprensa



"A verdade é que é estranho e difícil sentar aqui pela segunda vez, porque já fiz isso antes, e comunicar que não vou poder continuar no torneio. Como todos puderam ver ontem na partida, depois de uma devolução senti que o… pic.twitter.com/m34kZHdG1f — Carlos Alcaraz Brasil (@carlosalcarazbr) April 15, 2026

Este día se confirmó que Alcaraz no continuará en el torneo. Tras someterse a estudios médicos, el propio jugador reveló en rueda de prensa que la lesión es más seria de lo que se pensaba, por lo que no podrá disputar los octavos de final. De esta manera, el checo Tomás Machac avanza directamente a los cuartos de final.

El español expresó su tristeza por tener que abandonar un torneo tan importante para él, especialmente al tratarse de una competencia en casa. Sin embargo, reconoció que lo más importante es priorizar su recuperación de cara a los próximos compromisos.

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Uno de los objetivos principales de Alcaraz es recuperar el puesto número uno del ranking ATP, actualmente en manos de Jannik Sinner. En ese sentido, el Mutua Madrid Open no parece una oportunidad clave, aunque aún es incierto si podrá llegar en condiciones óptimas o si la lesión en la muñeca le impedirá competir.

Cabe señalar que, en el torneo madrileño, ninguno de los dos defiende puntos importantes, por lo que también podría representar un momento estratégico para gestionar cargas y cuidar el físico. Por ahora, Sinner se mantiene en la cima del ranking, mientras Alcaraz enfoca sus esfuerzos en su recuperación.