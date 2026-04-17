Chivas vs Puebla: EN VIVO, dónde, cuándo y a qué hora ver la Jornada 15 de Liga MX Clausura 2026
Guadalajara en casa recibe a Puebla con la intención de seguir en la parte alta de la tabla, antes de la baja de jugadores rumbo a Selección Mexicana y de cara a Liguilla.
Chivas recibe a Puebla en el Estadio Akron en duelo correspondiente a la jornada 15 de la Liga MX.El Rebaño Sagrado llega a este compromiso como líder de la competencia y con la posibilidad de permanecer una semana más en la primera posición de la tabla.
Los dirigidos por Gabriel Milito vienen de caer por goleada ante Tigres y suman dos partidos consecutivos sin conocer la victoria, por lo que ahora buscarán regresar a la senda del triunfo ante uno de los peores conjuntos del campeonato.
Del otro lado, la escuadra de Puebla se encuentra en el fondo de la clasificación con apenas 13 puntos y está obligada a ganar si quiere seguir con vida en el torneo. En caso de perder, los camoteros quedarían matemáticamente eliminados de la competencia y sin posibilidades de meterse a la Liguilla del fútbol mexicano.
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Es así como Chivas y Puebla chocarán en un partido muy importante para ambos equipos. Un duelo de contrastes que medirá a un candidato al título y a otro que tiene la esperanza de seguir vivo en el Clausura 2026.
¿Dónde ver y escuchar el partido?
Fecha: Sábado 18 de abril de 2026
Hora: 19:10 horas (tiempo del Centro de México)
Estadio: Akron (Guadalajara)
Transmisión: Amazon Prime Video, Telemundo USA