Chivas vs Puebla: EN VIVO, dónde, cuándo y a qué hora ver la Jornada 15 de Liga MX Clausura 2026

Chivas recibe a Puebla en el Estadio Akron en duelo correspondiente a la jornada 15 de la Liga MX.El Rebaño Sagrado llega a este compromiso como líder de la competencia y con la posibilidad de permanecer una semana más en la primera posición de la tabla.

🇦🇹 Unas fotos del entrenamiento de hoy 🔥 pic.twitter.com/aOW3ufy7wQ — CHIVAS (@Chivas) April 17, 2026

Los dirigidos por Gabriel Milito vienen de caer por goleada ante Tigres y suman dos partidos consecutivos sin conocer la victoria, por lo que ahora buscarán regresar a la senda del triunfo ante uno de los peores conjuntos del campeonato.

Del otro lado, la escuadra de Puebla se encuentra en el fondo de la clasificación con apenas 13 puntos y está obligada a ganar si quiere seguir con vida en el torneo. En caso de perder, los camoteros quedarían matemáticamente eliminados de la competencia y sin posibilidades de meterse a la Liguilla del fútbol mexicano.

TAMBIÉN TE PODRÍA INTERESAR: Cruz Azul ofrecería 6.5 mdd por Gorriarán y Luka Romero entraría en la negociación: ¡Intercambio bomba!

Es así como Chivas y Puebla chocarán en un partido muy importante para ambos equipos. Un duelo de contrastes que medirá a un candidato al título y a otro que tiene la esperanza de seguir vivo en el Clausura 2026.

¿Dónde ver y escuchar el partido?

Fecha: Sábado 18 de abril de 2026

Hora: 19:10 horas (tiempo del Centro de México)

Estadio: Akron (Guadalajara)

Transmisión: Amazon Prime Video, Telemundo USA