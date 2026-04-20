Liga de Expansión: Quedaron definidos los cruces y fechas de los Cuartos de Final del Clausura 2026 / FOTO: @LigaMXExpansion

La Liga de Expansión MX ha hecho oficiales los cruces, fechas y horarios para los Cuartos de Final del Clausura 2026. Con el liderato general en manos de Tepatitlán y el histórico Atlante entrando como el “caballo negro” en la octava posición, el camino hacia el título promete emociones de alto voltaje en cada una de las llaves.

Se acabó la fase regular y @TepatitlanFC quedó como líder. ¡Bien ahí! ⭐️🔴



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El torneo clausura ha destacado por una paridad asombrosa, donde la diferencia entre el primer y el octavo lugar fue de apenas seis puntos, lo que garantiza que no habrá rival pequeño en la Liguilla. Las hostilidades comenzarán este miércoles 22 de abril y terminarán el próximo domingo.

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Quedan definidos los cruces rumbo al título

El líder del torneo fue Tepatitlán con 26 puntos, seguido de Cancún (25), Atlético Morelia (23) y Atlético La Paz (22), quienes aseguraron cerrar en casa sus respectivas series gracias a su mejor posición en la tabla.

Los cruces quedaron conformados de la siguiente manera:

Tepatitlán vs Atlante

Cancún vs Tapatío

Atlético Morelia vs Mineros de Zacatecas

Atlético La Paz vs Jaiba Brava

Todo listo para vivir una gran Liguilla

El duelo que acapara los reflectores es, sin duda, el enfrentamiento entre el superlíder Tepatitlán FC (26 puntos) y el máximo ganador de esta categoría, el Atlante (20 puntos). A pesar de la diferencia en la tabla, los “Potros de Hierro” siempre son un contendiente de cuidado en estas instancias.

Por otro lado, el actual campeón Cancún FC inicia la defensa de su corona enfrentando al CD Tapatío. La filial rojiblanca ha logrado amalgamar un plantel joven y dinámico que pondrá a prueba la jerarquía de los quintanarroenses.

Asimismo, el Atlético Morelia, que terminó en la tercera posición, se verá las caras ante los Mineros de Zacatecas en un duelo regional que ya es un clásico de la Liga Expansión. Mientras que el Atlético La Paz medirá fuerzas ante la Jaiba Brava en una serie que promete ser de las más cerradas tácticamente.

Estos son los horarios y sedes para los Cuartos de Final del torneo. ✅



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Horarios y sedes confirmadas

La actividad arranca con los juegos de ida el miércoles 22 de abril. Mineros recibirá al Atlético Morelia en el Estadio Carlos Vega Villalba a las 19:00 horas, seguido por el choque entre Jaiba Brava y Atlético La Paz en el Estadio Tamaulipas a las 21:00 horas. Para el jueves 23, la emoción se traslada al Estadio Agustín Coruco Díaz, donde el Atlante fungirá como local ante Tepatitlán a las 17:00 horas, cerrando el día con el duelo entre Tapatío y Cancún FC a las 19:00 horas.

Las series definitivas se jugarán el fin de semana. El sábado 25 de abril conoceremos a los primeros semifinalistas cuando Morelia reciba a Mineros (19:00 hrs) y La Paz haga lo propio ante la Jaiba (21:00 hrs). Finalmente, el domingo 26, el Estadio Gregorio “Tepa” Gómez vibrará con la vuelta del líder (17:00 hrs) y la cartelera cerrará en el Andrés Quintana Roo con el choque entre Cancún y Tapatío a las 20:00 horas..

La paridad en la tabla y el formato de eliminación directa anticipan series cerradas, donde cada gol será determinante. Tras esta ronda, las semifinales se disputarán del 29 de abril al 3 de mayo.