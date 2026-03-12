Atlético Morelia en crisis: Separados cuatro jugadores por presunta vinculación con apuestas deportivas

El Atlético Morelia, histórico equipo del fútbol mexicano que busca recuperar su lugar en la Primera División y reconstruir su identidad en la Liga de Expansión MX, atraviesa uno de sus momentos más complicados en los últimos años. Cuatro de sus jugadores están en el ojo del huracán por temas extra cancha.

El Atlético Morelia 🔴🐥🟡 en el ojo 👁️ del huracán 🌪️por un tema de apuestas reportan periodistas deportivos y medios especialziados ⚽️... y uno de sus porteros presumiendo en redes ser un pedote armado ‼️ pic.twitter.com/KmvnHpO3JL — Changoonga.com (@michangoonga) March 13, 2026

¿Quiénes son los jugadores involucrados?

El capitán y defensa central Brayton Vázquez, los zagueros Uziel García y Diego Gallegos, además del mediocampista Luis Sandoval, han sido separados del plantel de forma inmediata por estar relacionados con apuestas deportivas.

De acuerdo con reportes de medios locales en Morelia, la directiva del Atlético Morelia tomó la decisión tras una investigación interna y posibles indicios que apuntan a una presunta participación en actividades vinculadas al amaño de partidos y apuestas ilegales. Aunque el club no ha emitido un comunicado oficial detallado hasta el momento, la separación de estos elementos clave del equipo se confirmó en las últimas horas, generando un fuerte impacto en la plantilla que dirige el técnico Mario Ortíz.

Brayton Vázquez, de 28 años y uno de los referentes defensivos del equipo, era el capitán y pilar en la zaga. Uziel García y Diego Gallegos aportaban solidez en la última línea, mientras que Luis Sandoval representaba proyección en el medio campo. Su ausencia obliga al cuerpo técnico a rearmar la estructura defensiva y de contención en un torneo donde el Atlético Morelia aspira a pelear por el ascenso directo o al menos los playoffs de la Liga de Expansión.

Este escándalo llega en un contexto delicado para el fútbol mexicano, donde los casos de apuestas deportivas han sacudido a varias categorías, incluyendo suspensiones previas anunciadas por la Federación Mexicana de Fútbol (FMF) a jugadores de la Liga de Expansión y Liga Premier por manipulación de resultados. La institución moreliana, que ha luchado por recuperar el “alma purépecha” y volver a la élite tras años de desencuentros administrativos y deportivos, enfrenta ahora un golpe que podría afectar su imagen institucional y rendimiento en el Clausura 2026.