Rayados parece estar cada vez más cerca de dar uno de los golpes directivos más llamativos rumbo al próximo torneo. Dennis te Kloese, actual dirigente del Feyenoord, apunta a convertirse en una pieza central del nuevo proyecto albiazul después de que el club neerlandés confirmara oficialmente que dejará su cargo en el verano de 2026. La noticia ha disparado de inmediato las versiones sobre su posible regreso al futbol mexicano, justo en un momento en el que Monterrey busca reordenarse tras un semestre muy por debajo de las expectativas.

Dennis te Kloese se perfila para regresar a Monterrey tras su adiós al Feyenoord / NurPhoto Ampliar

La salida de Te Kloese no es un rumor al aire. Feyenoord informó que la separación fue de mutuo acuerdo y que el proceso para encontrar a su sucesor ya está en marcha. Es decir, el escenario para una nueva aventura profesional quedó formalmente abierto. En paralelo, desde México ha crecido la versión de que Rayados de Monterrey lo tiene en la mira para encabezar una reestructura profunda en su área deportiva, una posibilidad que toma mucha más fuerza ahora que su ciclo en Rotterdam ya tiene fecha de cierre.

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Un perfil internacional que Monterrey conoce bien

Te Kloese no sería una apuesta improvisada. Se trata de un directivo con recorrido internacional y con un pasado importante tanto en México como en Estados Unidos. Antes de llegar al Feyenoord a inicios de 2022, venía de trabajar en LA Galaxy y ya había acumulado experiencia en clubes y estructuras del futbol mexicano, además de funciones dentro de la Federación Mexicana de Futbol (FMF). Ese perfil híbrido, con conocimiento del mercado local pero también con visión internacional, es precisamente lo que vuelve tan atractiva su figura para un club que necesita corregir el rumbo sin perder ambición.

El contexto de Rayados empuja los cambios

La posibilidad de su llegada no se entiende sin mirar el momento que vive Monterrey. El Clausura 2026 dejó un fuerte sabor a fracaso y encendió la presión sobre la estructura deportiva del club. La eliminación del equipo y la inconformidad de la afición han colocado a José Antonio “Tato” Noriega en el centro de los cuestionamientos, por lo que la directiva parece encaminada a revisar decisiones de fondo, no solo ajustes menores. En ese contexto, el nombre de Te Kloese aparece como una alternativa seria para refrescar el proyecto y volver a conectar inversión, planeación y resultados.

Por ahora, todavía no existe un anuncio definitivo que lo coloque oficialmente en Rayados. Sin embargo, la secuencia de los hechos deja claro por qué su nombre ha tomado tanta fuerza en Monterrey. Un directivo con experiencia global, pasado en México, conocimiento del entorno y disponibilidad inminente aparece justo cuando uno de los planteles más poderosos del país necesita una sacudida estructural.