Manolo Sol: “Cuando disputas los clásicos nacionales no puedes permitirte llegar con altibajos”

Chivas arrancó de la mejor manera la presente campaña y aunque todavía se mantiene dentro de los primeros lugares, por lo que Manolo Sol habló al respecto de estos cambios e incluso sobre las decisiones que tomó el estratega Veljko Paunović respecto a sus alineaciones.

TAMBIÉN PUEDES LEER: Tibu Sanchez sobre el clásico nacional: “Hablo con el corazón y quiero que gane Chivas, objetivamente va a ganar el Rebaño”

“Me había gustado mucho el comienzo de Guadalajara con las tres victorias que tuvo en el arranque, pero yo no sé qué pasó en la Leagues Cup que pierden dos partidos, pero no solo fue el que se perdiera, sino no sé qué haya pasado con algunos jugadores que se pierden de la nada y borró al ‘Conejito’ Brizuela que venía jugando partidos de titular, Guzmán tampoco. No sé que haya pasado ahí, no sé qué cosas no le hayan agradado a Paunovic”, comentó en exclusiva en el programa de El Arranque.

Manolo Sol ex mediocampista Chivas Ampliar

Asimismo, el ex mediocampista reconoció que el Rebaño cuenta con jugadores talentosos en el medio campo; sin embargo, la reciente llegada de Erick Gutiérrez aún no logra convencerlo.

TAMBIÉN PUEDES LEER: “Los clásicos nacionales se juegan con pasión y si no tienes esa intensidad no puedes portar la playera del América”, Enrique Borja

Medio campo con jugadores talentosos

“Hoy por hoy no me está gustando lo que está haciendo Gutiérrez, no sé si todavía no se adapta, pero lo encuentro fuera de ritmo. Ahorita no lo pondría de titular, me gusta mucho lo que está haciendo el ‘Oso’. Casi siempre debes de tener a un contención que sea el que se quede más y que juegue más a la defensiva que esté cubriendo a los mediocampistas ofensivo y el Nene Beltrán es el otro con el que se complementa muy bien”, expresó.

Manolo Sol ex mediocampista Chivas Ampliar

Por otra parte, mencionó las fortalezas y debilidades que actualmente tiene Chivas, los cuales en algunas ocasiones le han cobrado factura al Rebaño y las que deberá evitar si quiere sacar los tres puntos ante el América en la próxima edición del Clásico Nacional.

TAMBIÉN PUEDES LEER: Bruno Valdez le da su voto de confianza al América en el próximo Clásico Nacional y no descarta volver al futbol mexicano.

“De fortalezas me gusta mucho la movilidad que tiene el equipo, es un equipo que cuando sale conectado presiona bien arriba y tiene mucha movilidad. Lo que no me gusta es la consistencia, por ahí se puede dar unos minutos muy bien y después caer demasiado en medio del partido o no jugar nada bien. Cuando vas a enfrentar un Clásico no puedes permitirte tener esos altibajos”, apuntó.