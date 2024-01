Funes Mori: No me gustaron las formas; siempre estuve a disposición de Monterrey

Funes Mori: “Pumas es muy importante en el país, creo que es un equipo muy grande, siempre lucha por el campeonato, desde que me llamaron no dudé, quería seguir en la liga mexicana, hubo otras ofertas muy importantes, agradezco siempre a Gremio, me abrieron sus puertas, pero yo… pic.twitter.com/D93g13OcPk