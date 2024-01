Quiero mucho a Chicharito, es como un hijo; él fue grande desde joven: Ramón Morales en Exclusiva

Ramón Morales en Exclusiva para AS en W

En la entrevista Exclusiva con Ramón Morales para AS en W, el ex futbolista se sinceró al decir que Chicharito es un ejemplo a seguir, además, que su llegada le dará otra cara a Chivas.

“Tuve el honor de conocerlo en el inicio, era mi compañero de cuarto; me invitó a la final de Champions en se abrazo no nos dijimos nada relevante”, comentó Ramón Morales para AS en W.

Ramón Morales en EXCLUSIVA🔴para AS en W:

🗣️"Tuve el honor de conocerlo (Chicharito) desde que comenzaba, era compañero de cuarto; le tengo cariño porque me invitó a la Final de Champions League, y lo quiero mucho".

En la histórica presentación de Chicharito Hernández desde el Estadio Akron, Ramón Morales hizo acto de presencia, ante ello, recordó las palabras que le dijo al futbolista mexicano en su regreso al Guadalajara en un abrazo fraterno.

“Yo lo que le dije fue bienvenido, te quiero y éxito en lo que hagas, ya lo que me dijo él me lo guardo para mí”, recalcó Morales.

Ramón Morales en EXCLUSIVA🔴para AS en W declaró su sentir tras recibir a Chicharito en el Akron en su regreso a las Chivas.

Asimismo, Ramón Morales explicó cómo podría ayudar Chicharito a las Chivas en el presente Clausura 2024, ya que a pesar de su lesión de ligamentos, para él, podría regresar de buena forma física para triunfar con el el conjunto Tapatío.

“Por el nombre y respaldo que trae (Chicharito), creo que puede llegar a crecer a los que están en el terreno de juego. Además, la verdad Esa ambición de crecer y mejorar de joven, realmente siempre la tuvo de joven por eso logró lo que logró, pero, también hay que ser sinceros, en este Chivas es Javier (Chicharito) y 10 más”, finalizó en entrevista exclusiva Ramón Morales.