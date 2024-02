Chivas vs Pumas: Chino Huerta mostraría su playera de ‘Re Hecho en CU’ si anota ante la afición de Chivas

La realidad es que César el ‘Chino’ Huerta no se guardaría nada ante la afición de Chivas e inclusive estaría mostrando la playera de ‘Re Hecho en CU’ ante un Estadio Akron repleto de afición Chivahermana.

Es por ello que en entrenamiento en las instalaciones de Cantera, Huerta habría declarado que no tendría en su cabeza malas intenciones para afectar la relación con Chivas, si llega a anotarle un gol.

César Huerta playera Re Hecho en C.U

“Chino, ¿vas a sacar el ‘re hecho en CU’ en el Akron? No, no, no tranqui”, fueron las palabras de César al preguntarle sobre su inverosímil playera.

Cabe destacar que esta playera tiene historia detrás ya que se ha presentado anteriormente en otro encuentros, sin embargo la idea salió de Jaime Lozano quien para el Chino, fue el principal responsable de hacerse del ‘Re Hecho en CU”.

Asimismo, César Huerta declaró entre dudas: “No usaré dicha playera en la visita de los Pumas al Estadio Akron para enfrentar a Chivas”.

Pero, esta respuesta podría ser totalmente diferente si se llega a optar por mostrar la playera cuando marque un gol en Guadalajara.