Triplemanía 2025: ¿Cuándo es y a qué hora es el evento de lucha libre AAA?, fecha, cartelera, estrellas de WWE y dónde ver

La Fiesta Más Grande de la Lucha Libre Mexicana. Este sábado 16 de agosto de 2025, la Arena Ciudad de México se convertirá en el epicentro de la pasión, la intensidad y el espectáculo de la lucha libre con la celebración de Triplemanía XXXIII, el evento insignia de Lucha Libre AAA Worldwide.

Esta edición promete ser histórica, no solo por ser la número 33 en la trayectoria de este magno evento, sino por marcar el inicio de una nueva era tras la adquisición de AAA por parte de WWE, una alianza que eleva las expectativas a niveles nunca antes vistos.

Y para muestra, la cartelera de Triplemanía es un reflejo del poderío de esta colaboración entre AAA y WWE, combinando lo mejor de la lucha libre mexicana con el espectáculo global de la empresa estadounidense.

El combate estelar será una fatal de cuatro esquinas por el Megacampeonato de AAA, donde el actual campeón, El Hijo del Vikingo, enfrentará a Dragon Lee, Dominik Mysterio y El Grande Americano. Dominik Mysterio, actual campeón intercontinental de WWE, parte como favorito para ganar este combate y continuar el legado de su padre, Rey Mysterio y su tío, Eddie Guerrero, que fueron campeones en ambas empresas.

Otro combate que acapara reflectores es el duelo por el Campeonato Latinoamericano de AAA, donde El Mesías, un veterano consolidado, se medirá ante El Hijo de Dr. Wagner Jr., una estrella en ascenso que busca forjar su propio legado.

En la división femenil, Lady Flammer defenderá el Campeonato Reina de Reinas en una triple amenaza contra Faby Apache, ícono de AAA, y Natalya, una de las figuras más respetadas de WWE.

Para los amantes de la acción extrema, la lucha callejera por el Campeonato Mundial en Parejas AAA enfrentará a Los Garza (Ángel y Berto) contra la dupla explosiva de Psycho Clown y Pagano. Este combate sin reglas promete caos, intensidad y momentos que dejarán al público al borde de sus asientos.

Además, una lucha de relevos australianos mixtos traerá al ring a The Judgment Day (Finn Bálor, JD McDonagh y Raquel Rodríguez), acompañados por Roxanne Pérez, frente a Mr. Iguana, que vive el momento más alto de su carrera al conquistar desde su debut al exigente público de WWE, acompañado de Niño Hamburguesa y Lola Vice.

Triplemanía XXXIII no solo será un escaparate de combates de alto calibre, sino también un momento para honrar la historia de la lucha libre. La inducción de Konnan al Salón de la Fama de AAA, presentada por la leyenda Rey Mysterio, será un punto culminante que celebrará décadas de influencia en el deporte espectáculo a nivel global.

Triplemanía 2025: ¿Cuándo es y a qué hora es el evento de lucha libre AAA?, fecha, cartelera, estrellas de WWE y dónde ver Ampliar

Cabe señalar que este será el primer evento en la historia de AAA, cuya producción corra 100% a cargo de WWE, por lo que se esperan grandes sorpresas, desde el escenario, la transmisión, las luchas y algunas apariciones que no están anunciadas todavía.

Triplemanía XXXIII: CARTELERA COMPLETA

El Hijo del Vikingo (c) vs Dominik Mysterio vs Dragon Lee vs El Grande Americano: Por el Megacampeonato de AAA

Por el Megacampeonato de AAA Mr. Iguana, Niño Hamburguesa y Lola Vica vs The Judgment Day (Finn Bálor, JD McDonagh y Raquel Rodríguez )

) Lady Flammer (c) vs Faby Apache vs Natalya: Por el campeonato Reina de Reinas de AAA

Por el campeonato Reina de Reinas de AAA Los Garza (Ángel y Berto) (c) vs Psycho Clown y Pagano: Lucha Callejera por el campeonato en Parejas de AAA

Lucha Callejera por el campeonato en Parejas de AAA El Mesías (c) vs El Hijo de Dr. Wagner Jr.: Por el campeonato Latinoamericano de AAA

Por el campeonato Latinoamericano de AAA Copa Triplemanía: Batalla real con más de 15 luchadores por confirmar.

Triplemanía XXXIII: Fecha, Horario, Canal, Transmisión EN VIVO, Lucha Libre AAA

Fecha: sábado 16 de agosto de 2025.

sábado 16 de agosto de 2025. Horario: 19:00 horas (tiempo del centro de México).

19:00 horas (tiempo del centro de México). Sede: Arena Ciudad de México.

Arena Ciudad de México. Canal: YouTube de WWE, WWE En Español y Lucha Libre AAA

También se transmitirá por televisión en el Canal SPACE y Azteca 7, aunque será de manera diferida, todavía sin horarios confirmados.