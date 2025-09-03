Boletos del Mundial 2026: precios, sorteo, fechas de venta para la Fase de Grupos

En un anuncio que ha generado gran expectativa entre los aficionados al fútbol, la FIFA ha revelado finalmente los detalles sobre los precios de los boletos para la Copa Mundial de la FIFA 2026, con un enfoque particular en la fase de grupos. Este torneo histórico, que se llevará a cabo del 11 de junio al 19 de julio de 2026 en México, Estados Unidos y Canadá, contará con 48 equipos y 104 partidos, expandiendo el formato tradicional y prometiendo ser el evento deportivo más grande de la historia.

Sin embargo, el anuncio también introduce un elemento controvertido: la implementación de un modelo de precios dinámicos, que podría hacer que los costos fluctúen según la demanda y la disponibilidad. La FIFA ha confirmado que las ventas de boletos comenzarán en una fase inicial de lotería a partir del 10 de septiembre de 2025, permitiendo a los fans aplicar hasta para 40 entradas (máximo cuatro por partido y hasta 10 partidos). Los ganadores de este sorteo tendrán ventanas específicas para comprar entre el 1 y el 21 de octubre de 2025, utilizando tarjetas Visa.

Se estima que un millón de boletos estarán disponibles en esta primera ola, con fases adicionales en noviembre de 2025 (después del sorteo de grupos el 5 de diciembre) y en las primeras etapas de 2026. Todas las compras se realizarán exclusivamente a través del sitio web oficial de FIFA, y se lanzará una plataforma de reventa regulada para evitar especulación, aunque en EE.UU. y Canadá no habrá límites en los precios de reventa, a diferencia de México donde se mantendrá el valor nominal.

Boletos desde 60 USD, los más baratos!

Algo así como 1,120 pesos.



El miércoles inicia la venta de entradas del Mundial 2026.

Se filtró que van desde 60 hasta casi 7 mil dólares los boletos individuales por juego. pic.twitter.com/BufTBmb0q4 — ESTADIOSdeMÉXICO (@MXESTADIOS) September 3, 2025

PRECIOS INICIALES PARA LA FASE DE GRUPOS

Los boletos se dividirán en cuatro categorías, basadas en la ubicación en el estadio: Categoría 1 (las más caras, en la zona baja cerca del campo), Categoría 2 (segunda cubierta), Categoría 3 (parte superior) y Categoría 4 (las más accesibles, también en la parte superior). Para la fase de grupos, los precios iniciales van desde los 60 dólares (1,121 pesos mexicanos) hasta los 6 mil 730 USD (125 mil MXN), siendo este el boleto más caro en una zona exclusiva.

La FIFA enfatiza que no cambiarán los precios, pero el ajuste será automatizado para maximizar la asistencia y los ingresos, que se proyectan en más de $3 mil millones solo de boletos y hospitalidad. La FIFA defiende el modelo argumentando que asegura una mayor asistencia y genera fondos para el desarrollo del fútbol global, pero expertos advierten que podría llevar a estadios medio vacíos si los precios se disparan.

El sorteo para los boletos del mundial es aleatorio, pero aumenta tus chances aplicando temprano. Considera los costos adicionales: vuelos, hospedaje y visas (especialmente para aficionados internacionales hacia EE.UU.). Para la fase de grupos, enfócate en ciudades como México (Estadio Azteca, partido inaugural el 11 de junio), Los Ángeles (SoFi Stadium) o Seattle (Lumen Field), donde los precios base podrían variar ligeramente por sede, pero el rango general es consistente.