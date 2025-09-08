México vs Corea del Sur: EN VIVO, dónde, cuándo y a qué hora ver el partido amistoso de la Fecha FIFA septiembre 2025

La Selección Mexicana de fútbol se enfrenta a Corea del Sur en un amistoso que promete ser una prueba de fuego en su camino hacia el Mundial 2026, donde México será uno de los anfitriones junto a Estados Unidos y Canadá. El encuentro, que se disputará en el Geodis Park Stadium de Nashville, Tennessee y será una oportunidad crucial para que el equipo dirigido por Javier Aguirre muestre avances tácticos y recupere la confianza de la afición tras un empate sin goles ante Japón que dejó más dudas que certezas.

Tras un desempeño irregular ante Japón, juego en el que el cuadro Tricolor tardó en encontrar su ritmo y sufrió ante la intensidad asiática, el "Vasco Aguirre" buscará afinar detalles en su esquema. El empate 0-0 en Oakland expuso carencias en la generación de jugadas ofensivas, con oportunidades claras limitadas a esfuerzos individuales de jugadores como Roberto Alvarado y Germán Berterame. La expulsión de César Montes en los minutos finales de aquel partido añadió un sabor amargo, y ahora el equipo mexicano necesita una actuación más convincente para disipar las críticas.

Corea del Sur, por su parte, llega con el ánimo en alto tras vencer 2-0 a Estados Unidos en la Red Bull Arena. Los Tigres de Asia, liderados por figuras como Son Heung-Min, han mostrado un crecimiento notable en los últimos años, con un estilo de juego basado en la velocidad, la disciplina táctica y una presión alta que pondrá a prueba la solidez defensiva del Tri. Este duelo será un termómetro ideal para medir el nivel actual de México frente a un rival de calibre mundialista.

Javier Aguirre ha dejado claro que estos amistosos son una plataforma para probar jugadores y consolidar un once titular de cara al Mundial. La ausencia de Guillermo Ochoa en la portería, con Carlos Moreno tomando su lugar, y las convocatorias de jóvenes como Rodrigo Huescas, Marcel Ruiz y Diego Lainez generan expectativa sobre el recambio generacional. Además, figuras como Santiago Giménez, Raúl Jiménez, Hirving Lozano y Orbelín Pineda podrían tener minutos clave para demostrar su valía en el esquema del "Vasco“. Se espera que Aguirre dé oportunidad a su “cuadro B” para observar a aquellos que no vieron acción o tuvieron poca participación ante Japón.

El historial entre México y Corea del Sur favorece al Tri, con ocho victorias, un empate y cinco derrotas en 14 enfrentamientos previos. Sin embargo, los coreanos han sido un rival incómodo en competencias oficiales, eliminando a México en los Juegos Olímpicos de 1948, la Copa Confederaciones 2001 y los cuartos de final de la Copa Oro 2022. El último choque, en 2020, terminó con victoria mexicana por 3-2, con goles de Raúl Jiménez, Uriel Antuna y Carlos Salcedo, pero el contexto actual exige a México mostrar una cara más sólida.

De este modo, la afición mexicana espera un espectáculo que combine intensidad, ajustes tácticos y, sobre todo, goles que devuelvan la ilusión de cara al Mundial 2026. Este amistoso no es solo un partido más; es una oportunidad para que México comience a construir la identidad que lo llevará a competir en casa el próximo año. La presión está sobre Javier Aguirre y sus jugadores para demostrar que el Tri puede estar a la altura de las expectativas como anfitrión del Mundial. Frente a una Corea del Sur en ascenso, México tiene la misión de mostrar carácter, corregir errores y encender la chispa que conecte al equipo con su afición.

MÉXICO VS JAPÓN, DÓNDE, CUÁNDO Y A QUÉ HORA VER

Fecha: Martes 9 de septiembre

Martes 9 de septiembre Hora: 19:00 Hrs. (Tiempo del Centro de México)

19:00 Hrs. (Tiempo del Centro de México) Estadio: Geodis Park

Geodis Park TV: Canal 7, TUDN, Canal 5, ViX Premium

Canal 7, TUDN, Canal 5, ViX Premium Radio: W Radio 96.9 | W Deportes 730 AM

