Santiago Giménez rescata agónico empate ante Corea del Sur

En un Geodis Park repleto de afición mexicana que no dejó de alentar ni un segundo, la Selección Nacional cerró la Fecha FIFA de septiembre con un empate 2-2 ante Corea del Sur, un resultado que, aunque no ideal, deja lecciones valiosas de cara al Mundial 2026. Bajo la dirección de Javier Aguirre, el Tri mostró destellos de su potencial ofensivo, pero también vulnerabilidades defensivas que casi le cuestan caro. Este amistoso, disputado en Nashville, Tennessee, fue un duelo de estilos: la velocidad y precisión asiática contra la garra y el corazón tricolor. Al final, un golazo de último minuto de Santiago Giménez salvó al equipo de una derrota inmerecida, manteniendo invicta la racha de nueve partidos del Vasco.

El partido arrancó con México tomando la iniciativa, ya que al minuto 22, Raúl Jiménez abrió el marcador con un cabezazo impecable tras un pase de Rodrigo Huescas, recordándonos por qué el Lobo de Tepeji sigue siendo un referente en el ataque azteca. El Tricolor se fue al descanso con la ventaja, dominando la posesión y generando oportunidades claras, aunque con un mediocampo que a ratos pareció expuesto ante las contras coreanas. Corea del Sur, dirigida por Hong Myung-bo y sin su estrella Son Heung-min desde el banquillo inicial, respondió en la segunda mitad con una presión alta que desestabilizó a la zaga mexicana, afectada por las ausencias de Edson Álvarez y César Montes, quienes no vieron actividad por molestia muscular y por expulsión, respectivamente.

Los “Tigres” de Asia igualaron tempranito en el complemento, capitalizando un error en la salida de balón para que Son Heung-Min empatara con un disparo colocado. El Tri no se achicó y respondió con ímpetu. Sin embargo, la defensa volvió a flaquear y al minuto 75, Oh Hyeon-gyu puso el 1-2, dejando al combinado azteca contra las cuerdas. Corea, con su juego dinámico y transiciones letales, pareció tener el partido en el bolsillo, pero el orgullo mexicano resurgió cerca de la recta final y Santiago Giménez soltó un zurdazo de antología que se coló en el ángulo, desatando la euforia en las gradas.

Este empate llega tras el 0-0 ante Japón el pasado sábado, sumando dos puntos en amistosos que sirven de termómetro para el proceso mundialista. México, anfitrión del 2026 junto a EE.UU. y Canadá, ya tiene boleto asegurado, pero estos duelos contra potencias asiáticas ambas clasificadas exponen áreas de mejora: la solidez atrás y la precisión en el último toque. Javier Aguirre, en su estilo pragmático, apostó por rotar piezas clave como Hirving “Chucky” Lozano y Johan Vásquez, probando opciones para un torneo que no perdona errores. Corea del Sur, por su parte, demostró por qué es un rival incómodo, con una juventud que contrasta con la experiencia tricolor, y que podría cruzarse en fases grupales o eliminatorias.

DE CABECITA 🔥🔥🔥



Así fue el golazo con el que Raúl Jiménez abrió el marcador frente a Corea del Sur. 🇲🇽



En el balance, el Tricolor se mantiene invicto en esta ventana FIFA, pero el empate agónico deja un sabor agridulce: hay talento de sobra, pero urge pulir detalles para competir al más alto nivel. Giménez, con su gol salvador, se lleva los aplausos, mientras que la afición en Nashville, esa “generación dorada” que ilusiona con el título espera que estos tropiezos sean el preludio de un equipo más letal. El camino al Mundial apenas comienza, y con Aguirre al mando, México tiene el carácter para superarse.