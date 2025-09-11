Worlds Collide WWE vs AAA: VER EN VIVO, Horario, cuándo es, cartelera completa y luchadores

En un momento clave para la industria del entretenimiento deportivo, la WWE regresa con fuerza al ring este viernes 12 de septiembre en Las Vegas, Nevada, presentando WWE vs AAA, en una edición más de Worlds Collide, un evento que no solo promete acción explosiva, sino que simboliza la fusión de dos mundos: el espectáculo global de la WWE y la tradición vibrante de la Lucha Libre mexicana.

Este show, que se llevará a cabo en el Pavilion del Thomas & Mack Center a partir de las 20:00 Hrs, llega en un contexto de transformación radical para la empresa estadounidense, marcada por su adquisición de la icónica promoción mexicana AAA en abril de este 2025.

Esta compra, valorada en un acuerdo estratégico bajo el paraguas de TKO Group Holdings, representa un paso audaz para expandir el dominio de la WWE en el mercado latinoamericano, integrando el legado de la Lucha Libre con su maquinaria de producción masiva.

La relación entre la WWE y la Lucha Libre no es nueva. Desde los días de leyendas como Eddie Guerrero y Rey Mysterio, la compañía ha incorporado elementos del estilo aéreo y enmascarado que define a la tradición mexicana, atrayendo a millones de fans en ambos lados de la frontera. Sin embargo, la adquisición de AAA en abril de 2025 eleva esta conexión a un nivel institucional.

México, cuna de la Lucha Libre con más de un siglo de historia, se beneficia directamente: eventos como este Worlds Collide no solo exportan talento, sino que fomentan un intercambio cultural que podría revitalizar la escena local. Con la transacción finalizada en el tercer trimestre de 2025, este evento marca el primer gran crossover post-adquisición, un puente entre el estilo técnico de NXT y la espectacularidad de AAA.

CARTELERA WORLDS COLLIDE 12 DE SEPTIEMBRE 2025

Worlds Collide promete ser un espectáculo de alto octanaje, con seis combates que fusionan lo mejor de ambos universos. La cartelera, anunciada recientemente, incluye defensas titulares, luchas mixtas y un showcase que rinde homenaje a la esencia de la Lucha Libre. Aquí va el lineup completo:

Lucha por el Megacampeonato AAA: El Hijo del Vikingo (c) vs. Dominik Mysterio Lucha por el Campeonato de Parejas AAA: Pagano y Psycho Clown (c) vs. The New Day (Kofi Kingston y Xavier Woods) Contendiente #1 al AAA Reina de Reinas: Faby Apache vs. Natalya Lucha Mixta en Parejas: The Judgment Day (Finn Bálor y Roxanne Perez, con Raquel Rodriguez) vs. Lola Vice y Mr. Iguana Lucha Fatal de 4 por el Campeonto Latinoamericano AAA: El Hijo de Dr. Wagner Jr. (c) vs. Dragon Lee vs. Ethan Page vs. JD McDonagh Lucha Showcase por equipos: Laredo Kid, Mascarita Sagrada, Niño Hamburguesa y Octagón Jr. vs. Latino World Order (Cruz Del Toro y Joaquin Wilde), Lince Dorado y Mini Abismo Negro

El evento se transmitirá en vivo y gratis por los canales de YouTube de WWE (en inglés y español) y Facebook, justo después de la edición semanal de SmackDown.

HORARIOS DE WORLDS COLLIDE VIERNES 12 DE SEPTIEMBRE

20:00 México

22:00 Puerto Rico y Chile

y 22:00 Colombia , Ecuador y Perú

, y 23:00 Argentina

4:00 del sábado en España