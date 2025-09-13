Canelo Álvarez vs. Terence Crawford: ¿Quién cantará el Himno Nacional en la pelea de esta noche?

Las Vegas será testigo una vez más de la pelea más esperada del año, Canelo vs. Crawford, así que te traemos todos los detalles sobre la primer cartelera de boxeo en este estadio.

¿Cuándo y en dónde ver la pelea del Canelo vs. Crawford?

El boxeador mexicano del momento, peleará en Las Vegas contra el estadounidense. Ambos se declararon listos para el combate desde el viernes pasado, pues ese día se llevó a cabo la prueba de pesaje y ambos estuvieron en su punto. Ahí se vieron frente a frente sin algún problema y declararon que ambos tienen sus planes para ganar esta batalla.

Cada movimiento es crucial en el deporte, es por eso que tanto el Canelo como Crawford no dejan de entrenar, pues un fallo en la batalla puede ser crucial. Y si no te la quieres perder, puedes sintonizarla hoy sábado 13 de septiembre en punto de las 7PM a través de la plataforma de streaming Netflix.

¿Quién cantará el Himno Nacional en la pelea del Canelo vs. Crawford?

De acuerdo con diversos medios, se dice que hay tres cantantes posibles para que interpreten el Himno Nacional mexicano en la pelea del Canelo vs. Crawford, entre los que se encuentran:

Alejandro Fernández

Pepe Aguilar

Christian Nodal

Aunque esto solo es especulación, pues hasta el momento no se ha confirmado quién cantará en el Allegiant Stadium, sin embargo, habrá que seguir de cerca redes oficiales del boxeo para saber más detalles al respecto.

Es importante mencionar que el ‘Canelo’ Álvarez, es la estrella más grande del boxeo en la actualidad y cuenta con un récord de 62 victorias, dos derrotas y 39 nocauts. Seguro esta pelea será muy beneficiosa para el boxeador.

