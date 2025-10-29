Mauro Icardi fue ofrecido a un grande del futbol mexicano... Y NO, NO ES EL AMÉRICA

Mauro Icardi cada vez suena más en el fútbol mexicano y luego de que hace unas semanas hubo rumores que lo vinculaban con América, en las últimas horas se supo de otro club de la Liga MX que tuvo en sus manos fichar al goleador argentino. Te contamos de quién se trata.

Mauro Icardi coquetea con la Liga MX / Ahmad Mora Ampliar

Mauro Icardi es uno de los delanteros más poderosos de los últimos años en el fútbol mundial. En Italia y Francia, con el Inter de Milán y PSG, se convirtió en uno de los más goleadores en su historia y en Turquía, con el Galatasaray, a pesar de una fuerte lesión de ligamentos, ya también ha hecho historia.

Hoy, a sus 32 años y con su contrato con los Diablos sin renovar, todo indica que el próximo año va a cambiar de aires y uno de los posibles destinos es México.

Desde hace unas semanas, el nombre del argentino ha estado rondando en la órbita del Club América, luego de que un reportero de Turquía publicara charlas entre el club de Coapa y el atacante. Sin embargo, en las últimas horas, W DEPORTES ha podido saber que no fue con América, sino con otro equipo grande de la Liga MX con quien Icardi estuvo a punto de fichar.

MAURO ICARDI PUDO LLEGAR A CRUZ AZUL

Luego de que Cruz Azul invirtiera tiempo y esfuerzo en poder fichar a Luka Jovic en verano, al final el croata no llegó y muy cerca del cierre de mercado, decidió ir a Grecia y no venir con La Máquina.

Esta situación puso en jaque al cuadro cementero, que, cuando quiso buscar un plan B para sustituir el fracaso de Jovic, ya era tarde y el torneo ya había empezado.

Sin embargo, fuentes cercanas nos revelaron que dentro de las opciones que tuvo el equipo celeste, fue la de Mauro Icardi, que venía regresando de un a lesión de más de 9 meses de Ligamentos, pero que llegó apenas para el arranque de temporada.

La idea de la gente de Mauro y de Galatasaray era negociar su fichaje lo antes posible, ya que el delantero queda libre en el 2026, y aunque Cruz Azul tenía dinero para cubrir los casi 11 millones que pedían, ya era muy tarde para cerrar al goleador.

El cierre del mercado de piernas en México fue el 12 de septiembre y la opción del argentino llegó a La Noria el día 9, con el tiempo encima.

🚨GOAL! Mauro Icardi



Great assist by Singo



🇹🇷 Alanyaspor 0-1 Galatasaraypic.twitter.com/JMOxJbZyHD — Galatasaray - Trabzonspor CANLI YAYIN (@gscanlisk) September 26, 2025

MAURO ICARDI CON OPCIONES EN LA LIGA MX

Luego de esta situación con Cruz Azul y los rumores que lo ponen en la órbita del América, las posibilidades de que Icardi juegue en la Liga MX no son tan lejanas, y más aún que llegaría libre.

El goleador no renovará con Galatasaray, su agente le busca nuevo destino y un salario cercano a los 7 millones de dólares ya no luce tan complicado para los 5 equipos poderosos del fútbol mexicano.

En enero, el jugador ya es libre de negociar con quien quiera y al no estar ni cerca de ser considerado por Argentina para el Mundial, puede ser una contratación bomba para el que se anime a ir por él.