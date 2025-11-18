Chucky Lozano queda fuera del México vs Paraguay por lesión muscular

Hirving “Chucky” Lozano es baja para el juego de este martes entre México y Paraguay. El pasado sábado el “Chucky” salió de cambio, en el juego ante Uruguay, al minuto 44 por Gilberto Mora debido a un golpe que sufrió en el muslo izquierdo y tras esto, se sospechaba de una lesión. Esto fue confirmado este lunes cuando el equipo mexicano comunicó que tras ser sometido a una resonancia magnética, el jugador presentó una sobrecarga muscular por lo que no podría ver minutos en el siguiente juego de México.

Hirving Lozano jugando ante Uruguay / Jam Media Ampliar

Lozano es uno de los futbolistas con mayor experiencia en Selecciones Nacionales, pero de los que menos partidos han tenido desde que Javier Aguirre es el entrenador. Apenas en septiembre, volvió a ser convocado luego de estar un año y medio fuera. Desde su regreso, ha disputado cinco juegos donde no ha podido anotar ni dar asistencias y su participación ha sido discreta.

Hirving Lozano y Guillermo Varela / Jam Media Ampliar

Esta lesión se suma a las de Santiago Giménez, César “Chino” Huerta, Luis Chávez y Rodrigo Huescas los cuales ni siquiera fueron convocados. Se espera que Hirving Lozano esté listo para jugar en una o dos semanas, sin embargo, ya no podrá ver acción con los aztecas hasta el año que viene y a menos de seis meses del mundial.