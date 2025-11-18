México vs Paraguay: La Selección Mexicana busca cortar su mala racha de cinco partidos sin conocer la victoria

La Selección Mexicana se prepara para tener su segundo duelo de la Fecha FIFA del mes de noviembre contra su similar de Paraguay, a pesar de no haber perdido contra Uruguay, no tiene los mejores números, ya que de los últimos cinco partidos no han conocido la victoria.

Edson Álvarez / JONATHAN DUENAS Ampliar

Todo comenzó con sus partidos ante naciones asiáticas en donde rescataron dos empates, primero el 6 de septiembre, igualaron sin anotaciones contra Japón, tres días después se enfrentaron a Corea del Sur y sacaron una igualada dos goles. Con un tanto de Raúl Jiménez, con pase de Rodrigo Huescas y otro de Santi Giménez con asistencia de Jorge Sánchez.

La actividad de México se volvió a dar hasta el 11 de octubre, con una dolorosa derrota ante Colombia de cuatro por cero. Días después empataron por un tanto contra Ecuador, gracias a un gol de Germán Berterame con asistencia de Erick Sánchez.

Gilberto Mora y Germán Berterame / JONATHAN DUENAS Ampliar

En este último duelo contra el equipo de Uruguay, igualaron sin anotaciones, mismo que deja un registro pobre con respecto a la productividad a la ofensiva, ya que de los últimos tres compromisos, únicamente registra una anotación.

La última victoria de la selección mexicana, fue la final de la Copa Oro ante Estados Unidos con un marcador de dos goles por uno que fue el 6 de julio de 2025. Gracias a las anotaciones de Raúl Jiménez y Edson Álvarez.