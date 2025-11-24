Mundial Sub-17: ¡Portugal enfrentará a Austria en la Gran Final!

Tras unas semifinales complicadas, se concretó la final del mundial Sub-17 en Qatar y será un partido europeo. En el primer juego, Austria e Italia tuvieron un duelo bastante cerrado donde en el primer tiempo los Azzurris fueron los que más atacaron, sin embargo, no estuvieron acertados. Ya en la segunda mitad, los del águila negra tomaron la iniciativa y al 57′ cayó el primer gol de los pies de Johannes Moser.

Los austriacos aguantaron los ataques de los italianos, hasta que en el 89′, el jugador de rojo, Frauscher, inició un contragolpe que finalizó en la expulsión del defensor Borasio, cuando corto el ataque en los límites del área grande. En el cobro de esa falta, de nuevo, Moser, anotó un gran tiro libre, para así darle el pase de la final a su selección.

En el segundo partido, Portugal y Brasil no se hicieron daño en unos 90 minutos muy trabados y que estuvieron llenos de faltas y solicitudes de VAR que no llegaron a nada, por lo que se fueron a penales. Ya en la tanda, ambas selecciones anotaron sus primeros cuatro cobros. Y en el quinto, el portero de Portugal y el siete de Brasil, fallaron sus tiros, por lo que hubo muestra súbita, donde en el séptimo cobro, Brasil falló, dándole el pase a la final a los lusos.

La final entre Austria y Portugal se jugará este jueves a las 10 A.M. hora México mientras que el juego entre Italia y Brasil por el tercer lugar será ese mismo día a las 6:30 A.M.