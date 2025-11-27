Palmeiras vs Flamengo: EN VIVO, dónde, cuándo y a qué hora ver la final de la Copa Libertadores 2025 / Wagner Meier

Este sábado se disputará la final de la Copa Libertadores entre Palmeiras y Flamengo en el Estadio Monumental U de Lima, Perú. Este duelo enfrentará a dos de los equipos más constantes en toda la CONMEBOL.

Flamengo vs Palmeiras / Sports Press Photo Ampliar

Palmeiras llega como el segundo mejor equipo del Brasileirao, luego de sellar su boleto a la final internacionalvenciendo con marcador global de 4-3 a Liga de Quito. En la ida, el Porco perdió 3-0 de visita, por lo que en la vuelta, de local, remontó ganando 4-0 con goles de Ramón Sosa, Bruno Fuchs y un doblete de Raphael Veiga.

Por su parte, el Flamengo es líder de la liga brasileña y llegó a la final luego de mantener la ventaja de 1-0 conseguida en la semifinal de ida y, a pesar de empatar sin goles en la vuelta, el equipo pudo sellar su pase a la última instancia eliminando a Racing.

Flamengo y Palmeiras pelearán por el título de la Copa Libertadores / Sports Press Photo Ampliar

Como antecedente, en 2021, estos mismos dos equipos estuvieron en la final, la cual se llevaron los verdolagas en los tiempos extras, 2-1.Esta es la séptima final consecutiva donde habrá mínimo un brasileño, mismos siete años que han ganado los cariocas y que mantendrán su hegemonía un año más.

Es importante recordar que el equipo que gane esta final disputará la Copa Intercontinental ante el Cruz Azul en diciembre.

PALMEIRAS VS FLAMENGO, DÓNDE, CUÁNDO Y A QUÉ HORA VER