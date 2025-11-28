Tarjeta Azul en la CDMX: estrategia contra la trata rumbo al Mundial 2026

En un mundo donde los grandes eventos deportivos no solo celebran la pasión por el fútbol, sino que también exponen vulnerabilidades sociales, la Ciudad de México da un paso firme hacia la prevención de uno de los delitos más atroces: la trata de personas, especialmente de niñas, niños y adolescentes. Con la Copa Mundial de la FIFA 2026 en el horizonte, donde la capital mexicana será sede inaugural y recibirá a más de cinco millones de visitantes, el Gobierno de la Ciudad de México en alianza estratégica con UNICEF, ONU Mujeres y cámaras empresariales, anuncia la implementación de la “Tarjeta Azul”.

Esta iniciativa no es un mero accesorio protocolar, sino un mecanismo de alerta discreta y efectiva que busca blindar a los más vulnerables en el epicentro del frenesí turístico y deportivo. Y es que, en cuanto arranque el Mundial 2026, la CDMX lucirá con hoteles abarrotados de aficionados de todos los rincones del mundo, aeropuertos y estaciones de transporte bullendo de energía. Pero detrás de la euforia, acecha el riesgo de explotación.

La Tarjeta Azul opera como una señal de socorro silenciosa, disponible en habitaciones de hotel, aviones y otros medios de transporte. Diseñada para ser accesible a menores o víctimas en potencia, permite activar protocolos de atención inmediata cuando se detecta un indicio de riesgo, ya sea trata, abuso infantil o corrupción de menores. El personal capacitado, desde recepcionistas hasta tripulantes, recibirá entrenamiento exhaustivo para reconocer y responder, transformando espacios cotidianos en redes de protección.

Esta medida, que entrará en operación a principios de 2026, semanas antes de que el Estadio Azteca retumbe con el primer silbatazo, responde a una realidad alarmante. Eventos masivos como el Mundial han demostrado históricamente un incremento en delitos de explotación sexual, aprovechando el anonimato y el flujo masivo de personas. La CDMX, consciente de su rol como anfitriona, no solo ilumina la ciudad de azul, símbolo global contra la trata, sino que teje una red interinstitucional que incluye vigilancia en establecimientos de hospedaje y campañas de sensibilización. Es un compromiso transversal, alineado con la Ley para la Protección de Víctimas de Trata de Personas de la capital, que prioriza la prevención sobre la reacción tardía.

En este contexto, la Tarjeta Azul trasciende lo operativo: es un recordatorio ético de que el deporte debe ser un faro de inclusión, no de opacidad. Mientras Jalisco y otros estados sede como el nuestro se preparan con estrategias similares, la CDMX lidera con innovación y empatía, demostrando que una ciudad de derechos no negocia la integridad de su infancia.