La Expo Jersey 2025 regresa a CDMX: Fechas, sede y más sobre el mercado más grande de playeras de futbol

Marquen sus calendarios, porque el evento más esperado por los coleccionistas de playeras está de vuelta en la capital.

La Expo Jersey, reconocida como la exposición y mercado de camisetas de fútbol más grande de México, ha confirmado su próxima edición, convirtiéndose en una parada obligatoria para quienes buscan esa pieza rara, auténtica o simplemente revivir la nostalgia de sus equipos favoritos.

¿Qué esperar de la Expo Jersey 2025?

La Expo Jersey no es solo una vitrina, es un auténtico hub donde la cultura del jersey se encuentra con el comercio. El objetivo es claro: reunir a cientos de expositores, coleccionistas y aficionados bajo un mismo techo para celebrar la historia del fútbol a través de su indumentaria.

Piezas Únicas: Podrás encontrar camisetas desde modelos vintage de los años 80 y 90, hasta ediciones limitadas y playeras firmadas. Es el lugar ideal para completar tu colección con modelos de la Liga MX, selecciones nacionales y los grandes clubes europeos.

Compra, Venta e Intercambio: El evento facilita el contacto directo entre vendedores y compradores, pero también promueve la cultura del intercambio (trueque). Prepara tus mejores prendas duplicadas o piezas raras para negociar con otros aficionados.

Autenticidad: La Expo es conocida por ser un espacio donde se valora la originalidad de las prendas, lo que ofrece un entorno más seguro para los coleccionistas preocupados por las falsificaciones.

¿Dónde y cuándo será la Expo Jersey 2025?

A diferencia de un tianguis cualquiera, la Expo Jersey se celebra en un recinto específico que facilita la logística para miles de asistentes:

Fecha de la edición: 13 de diciembre de 2025

13 de diciembre de 2025 Lugar confirmado: Bucareli 118, Colonia Centro, Cuauhtémoc, 06000, CDMX

Si piensas asistir, llega temprano. Las piezas más raras y buscadas se agotan en las primeras horas. ¡Prepara tu checklist y tu cartera!

