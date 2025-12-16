FIFA lanza nueva categoría de boletos para la Copa del Mundo 2026 con precios accesibles

En un giro inesperado tras una ola de indignación global, la FIFA anunció la creación de una nueva categoría de boletos para la Copa del Mundo 2026, con precios fijos de 60 dólares (aproximadamente 1,100 pesos mexicanos) para todos los partidos, incluida la final.

Mundial 2026 / Hector Vivas - FIFA Ampliar

Esta medida afecta exclusivamente a una porción limitada de entradas destinadas a los aficionados más leales de las selecciones clasificadas. Se trata del nuevo "Supporter Entry Tier“, que representa el 10% de la asignación total para las federaciones nacionales (alrededor de 1,000 boletos por partido, divididos entre los dos equipos). Las federacionesserán las responsables de distribuirlos prioritariamente a hinchas fieles que hayan apoyado a su equipo en partidos previos.

El anuncio llega apenas días después de que los precios iniciales desataran furia entre los aficionados, especialmente en Europa. Organizaciones como Football Supporters Europe (FSE) calificaron la estrategia original como “extorsiva” y una “traición monumental” a la tradición del fútbol accesible. Los boletos más baratos para la final superaban los 4,000 dólares, y seguir a una selección hasta el título podía costar más de 6,000 dólares solo en entradas.

Aunque la FIFA no admitió explícitamente que el cambio responde directamente a las protestas, fuentes internas indicaron que “hemos escuchado los comentarios” y que la alta demanda (más de 20 millones de solicitudes en la fase actual) justificaba ajustes para apoyar a los seguidores viajeros.

FIFA / SOPA Images Ampliar

Sin embargo, no todo es celebración. Grupos de hinchas como la Football Supporters Association (FSA) del Reino Unido lo tildaron de “gesto vacío” y “cínico”, ya que el número de boletos baratos es reducido (cientos por partido, no miles) y los precios generales permanecen elevados, con dinámica que puede inflarlos según la demanda.

Este ajuste representa un raro retroceso para la FIFA bajo la presidencia de Gianni Infantino, que busca maximizar ingresos en un torneo ampliado a 48 equipos y 104 partidos, con expectativas de récords financieros. Queda por ver si las federaciones nacionales aplicarán criterios justos en la distribución y si habrá más concesiones ante la presión continua de los aficionados.

El Mundial 2026, coorganizado por México, Estados Unidos y Canadá, promete ser el más grande de la historia, pero este episodio recuerda que el fútbol no solo se juega en la cancha: también en la accesibilidad para quienes lo hacen vibrar desde las gradas. La pasión de los hinchas ha forzado un cambio; ahora, que sea suficiente para no alejar al corazón del deporte.