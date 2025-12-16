PSG vs Flamengo: EN VIVO, dónde, cuándo y a qué hora ver la final de la Copa Intercontinental

Este miércoles, el fútbol club mundial tendrá una cita imperdible en el Estadio Ahmad bin Ali de Doha, Catar. El Paris Saint-Germain, flamante campeón de la UEFA Champions League 2024-25, se enfrentará a Flamengo, el rey de Sudamérica tras conquistar la Copa Libertadores y el Brasileirão, en la final de la Copa Intercontinental FIFA 2025. Un duelo que revive la clásica confrontación entre Europa y América del Sur, con dos equipos en racha y hambrientos de gloria global.

Entrenamiento PSG / Sports Press Photo Ampliar

El PSG llega directamente a la final como privilegio de campeón europeo, tras una temporada histórica donde conquistaron su primera Champions League con una goleada 5-0 al Inter de Milán. Bajo la dirección de Luis Enrique, los parisinos han sumado múltiples títulos en 2025 y cuentan con un plantel estelar: figuras como Kvaratskhelia, Barcola, Gonçalo Ramos, (Dembélé), Vitinha, João Neves y una defensa sólida con Nuno Mendes y Marquinhos. Son favoritos por su calidad individual, presión alta y experiencia en grandes escenarios.

Por su parte, Flamengo ha tenido que ganarse el pase a la final en la cancha: superó 2-1 a Cruz Azul y 2-0 a Pyramids FC, demostrando solidez y efectividad en balones parados, con Giorgian de Arrascaeta como cerebro y Danilo como referente goleador. Dirigidos por Filipe Luís, los cariocas llegan invictos en sus últimos siete partidos y con el doblete nacional en el bolsillo. Su estilo intenso, con presión alta y transiciones rápidas, promete complicar al PSG. Además, buscan romper una sequía de 13 años sin títulos mundiales para un club sudamericano.

Flamengo / NurPhoto Ampliar

Este será un choque de estilos: la disciplina táctica y el talento individual europeo contra el poder sudamericano y la garra colectiva. Históricamente, Flamengo ya sabe lo que es ganar esta competencia, tras vencer al Liverpool en 1981, mientras que el PSG busca su primer trofeo intercontinental.

PSG VS FLAMENGO, DÓNDE, CUÁNDO Y A QUÉ HORA VER