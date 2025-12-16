Santiago Giménez en duda para el Mundial 2026 por posible cirugía de tobillo

El delantero mexicano Santiago Giménez, figura clave en el AC Milan y en la Selección Mexicana, enfrenta un momento crítico en su carrera. Lleva casi dos meses sin jugar, desde el 28 de octubre, cuando salió lesionado en el empate ante el Atalanta por un problema crónico en el tobillo que arrastra desde meses atrás, incluso desde la temporada pasada. Lo que parecía una molestia manejable con descanso se ha convertido en una preocupación mayor: el club italiano y el propio jugador evalúan seriamente la opción de una cirugía para resolverlo de fondo.

Santiago Giménez con el Milan / Marco Luzzani Ampliar

De acuerdo con información del periodista Fabrizio Romano, el cuerpo técnico del Milan y Santiago Giménez están “al borde” de decidir la operación. El delantero ya visitó a un especialista en Ámsterdam (Gino Kerkhoffs) para evaluar si el tratamiento conservador es viable o si el quirófano es inevitable. Si optan por intervenir, la recuperación podría extenderse de 3 a 4 meses, lo que lo dejaría fuera de las canchas hasta principios del 2026.

Este escenario pone en jaque su participación en el Mundial de 2026, que México coorganiza y donde Santiago Giménez es uno de los delanteros más importantes para Javier Aguirre. Recordemos que ya se perdió el Mundial de Qatar 2022 por una lesión en el hombro en la final de la Liga de Campeones con Feyenoord. Ahora, a menos de seis meses del torneo, una baja prolongada podría complicar su regreso a la forma y su lugar en la convocatoria. Además, su ausencia abre la puerta a competidores como Germán Berterame o Raúl Jiménez.

En el AC Milan, la situación es igual de delicada. Chaquito Giménez ha tenido un rendimiento irregular esta temporada (solo un gol en la Coppa Italia, pese a ser titular habitual), y su lesión ha coincidido con la falta de gol del equipo. El club ya busca refuerzos en el mercado invernal como posible sustituto, lo que indica que preparan un plan sin él a corto plazo. Su agente, Rafaela Pimenta, ha negado salidas inminentes y asegura que el Milan confía en él, pero la realidad médica dicta el ritmo.

Santiago Giménez con la Selección Mexicana / Matthew Ashton - AMA Ampliar

Si el tobillo responde en los próximos días, podría volver antes de la Supercopa Italiana (semifinales esta semana) o al menos en enero. De lo contrario, la cirugía resolvería el problema recurrente, pero con riesgo de perderse gran parte del resto de la temporada y complicar su preparación rumbo al Mundial 2026.

El “Bebote” ha mostrado resiliencia en el pasado y su calidad goleadora no está en duda. Sin embargo, este tobillo sigue siendo su talón de Aquiles. El tiempo apremia: México necesita un delantero en plena forma para soñar en casa, y el AC Milan, un ‘9’ que marque la diferencia. La decisión final se tomará en breve, pero por ahora, el futuro de Santiago Giménez pende de un hilo… y de un tobillo.