Sebastián Córdova define su futuro rumbo al Clausura 2026

Toluca, el flamante bicampeón de la Liga MX, está a punto de dar uno de los golpes más resonantes del mercado de fichajes invernal para el Clausura 2026. Según múltiples reportes coincidentes, el mediocampista ofensivo Sebastián Córdova llegará a los Diablos Rojos como agente libre, luego de que su contrato con Tigres UANL expirara sin interés alguno de una posible renovación.

Gonzalo Piovi y Sebastián Córdova / Agustin Cuevas Ampliar

El periodista especializado en el mercado de pases, César Luis Merlo, fue el primero en revelar que las negociaciones entre Sebastián Córdova y Toluca están avanzadas, al punto de que solo restan detalles menores como la duración del contrato (se espera un vínculo a largo plazo). Se estima que el acuerdo está prácticamente cerrado, y el jugador de 28 años elegirá el proyecto deportivo del Turco Mohamed por encima de otras ofertas.

Los detalles del acuerdo: Tigres no recibe ni un peso

Costo del traspaso : Cero pesos. Córdova queda libre tras finalizar su vínculo con Tigres , por lo que los felinos no percibirán ninguna compensación económica .

: Cero pesos. tras finalizar su vínculo con , por lo que los felinos no percibirán ninguna . Salario : Toluca asumirá el sueldo del jugador, que será competitivo, pero sin el pago de una carta que en su momento costó millones.

: asumirá el sueldo del jugador, que será competitivo, pero sin el pago de una que en su momento costó millones. Motivación del jugador : Sebastián Córdova prioriza lo deportivo. Llegar al bicampeón de la Liga MX , reencontrarse con excompañeros y potenciarse en un equipo con figuras como Alexis Vega , Paulinho o Helinho son factores clave. Además, el objetivo del tricampeonato , algo que solo América ha logrado en torneos cortos , lo entusiasma.

: prioriza lo deportivo. Llegar al , reencontrarse con excompañeros y potenciarse en un equipo con figuras como , o son factores clave. Además, el objetivo del , algo que solo ha logrado en , lo entusiasma. Situación en Tigres: El mediocampista fue marginado durante el Apertura 2025 por Guido Pizarro, disputando solo 156 minutos en seis partidos y quedando fuera de la Liguilla y la Final, donde Tigres cayó justamente ante Toluca. No hubo renovación ni venta, sellando su salida sin beneficio económico.

Este fichaje de Toluca representa un rescate para la carrera de Sebastián Córdova, quien brilló con América y Tigres, fue clave en el título del Clausura 2023, pero vivió un 2025 irregular marcado por lesiones y pérdida de protagonismo. Para los Diablos Rojos, es un refuerzo de lujo a bajo costo que fortalece un mediocampo ya potente y ambicioso.

Sebastián Córdova / Jam Media Ampliar

Aunque aún no hay anuncio oficial, todo indica que en los próximos días Sebastián Córdova será presentado como nuevo jugador de Toluca. Un movimiento que duele en Monterrey y se celebra en el Nemesio Díez: el bicampeón se arma para ir por el tercero, mientras Tigres UANL pierde a un talento sin recuperar inversión.

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: Liga MX analiza refuerzos temporales en la liguilla del Clausura 2026 por el Mundial