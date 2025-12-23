Liga MX analiza refuerzos temporales en la liguilla del Clausura 2026 por el Mundial

La liguilla del Clausura 2026 va a ser inédita, ya que se disputará a unas semanas de iniciar el Mundial 2026 y, por lo mismo, la Liga MX está preparando un cambio que ayude a los equipos que manden jugadores a la selección mexicana.

Aunque la propuesta está en revisión, esta plantea que los clubes eliminados antes de la liguilla puedan ceder jugadores mexicanos a los equipos clasificados, y así convertirse en refuerzos temporales para los clubes que disputen los cuartos de final, compensando las ausencias provocadas por las convocatorias de la Selección Mexicana. El esquema sería estrictamente temporal y exclusivo para futbolistas mexicanos, evitando la llegada de más extranjeros. Es importante apuntar que el número máximo de jugadores con los que podrá reforzarse cada club será el mismo de los que aporte a la selección nacional.

Aunque la propuesta nació en el fútbol mexicano, la última palabra no la tendrá la Liga MX. El plan se encuentra actualmente bajo revisión de la FIFA, organismo que determinará si es viable esta excepción al reglamento por única vez. Las posibilidades de que esto suceda no son bajas, ya que la FIFA autorizó un plan similar durante el Mundial de Clubes.

Esta propuesta se suma a otras medidas presentadas como eliminar el Play In, disputar la liguilla de fin de semana a fin de semana y permitir hasta nueve extranjeros en el campo durante la fase final.

