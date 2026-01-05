;

  • 06 ENE 2026, Actualizado 14:41

Manchester United anuncia la salida de Ruben Amorim como entrenador tras etapa irregular en Old Trafford

La etapa de Ruben Amorim en el Manchester United llegó a su fin. El club anunció su salida tras resultados irregulares y ya busca un nuevo proyecto deportivo.

Manchester United anuncia la salida de Ruben Amorim como entrenador tras etapa irregular en Old Trafford

Manchester United anuncia la salida de Ruben Amorim como entrenador tras etapa irregular en Old Trafford / Neal Simpson/Allstar

Anton Sánchez

El Manchester United anunció la salida de Ruben Amorim como entrenador del primer equipo, poniendo fin a una etapa marcada por resultados irregulares, tensión interna y falta de estabilidad deportiva en Old Trafford.

Manchester United anuncia la salida de Ruben Amorim como entrenador tras etapa irregular en Old Trafford / Robbie Jay Barratt - AMA

El club informó la decisión este lunes, un día después del empate 1-1 ante Leeds United, último partido del técnico portugués en el banquillo. Amorim llegó al conjunto inglés en noviembre de 2024 con la misión de reconstruir al equipo, pero tras poco más de un año en el cargo no logró cumplir los objetivos trazados por la directiva.

Durante su gestión, el Manchester United disputó 63 partidos oficiales, con 25 victorias, 15 empates y 23 derrotas. El principal logro fue alcanzar la final de la Europa League en 2025, misma que perdió ante Tottenham. En la liga, el equipo cerró la temporada pasada en el lugar 15 y actualmente marcha sexto en la Premier League.

Manchester United / Carl Recine

La directiva confirmó que Darren Fletcher asumirá como entrenador interino para el próximo compromiso ante Burnley. El club inicia ahora la búsqueda de un nuevo proyecto deportivo, en otro cambio de rumbo dentro de una etapa prolongada de inestabilidad.

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: Cruz Azul investiga a Mateusz Bogusz por ausentarse de regreso a los entrenamientos en La Noria

El siguiente artículo se está cargando

W Deportes
En vivo

Tu contenido empezará después de la publicidad

Hable con el programa

Programación

Ciudades

Elige una ciudad

Compartir

Más acciones

Suscríbete

Tu contenido empezará después de la publicidad