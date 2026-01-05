Manchester United anuncia la salida de Ruben Amorim como entrenador tras etapa irregular en Old Trafford / Neal Simpson/Allstar

El Manchester United anunció la salida de Ruben Amorim como entrenador del primer equipo, poniendo fin a una etapa marcada por resultados irregulares, tensión interna y falta de estabilidad deportiva en Old Trafford.

El club informó la decisión este lunes, un día después del empate 1-1 ante Leeds United, último partido del técnico portugués en el banquillo. Amorim llegó al conjunto inglés en noviembre de 2024 con la misión de reconstruir al equipo, pero tras poco más de un año en el cargo no logró cumplir los objetivos trazados por la directiva.

Durante su gestión, el Manchester United disputó 63 partidos oficiales, con 25 victorias, 15 empates y 23 derrotas. El principal logro fue alcanzar la final de la Europa League en 2025, misma que perdió ante Tottenham. En la liga, el equipo cerró la temporada pasada en el lugar 15 y actualmente marcha sexto en la Premier League.

La directiva confirmó que Darren Fletcher asumirá como entrenador interino para el próximo compromiso ante Burnley. El club inicia ahora la búsqueda de un nuevo proyecto deportivo, en otro cambio de rumbo dentro de una etapa prolongada de inestabilidad.

