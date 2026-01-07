Barcelona vs Athletic Club: EN VIVO, dónde, cuándo y a qué hora ver la Semifinal de la Supercopa de España 2026

Este miércoles, en el King Abdullah Sports City de Yeda, Arabia Saudita, el Barcelona defenderá su título de campeón vigente de la Supercopa de España ante un Athletic Club que llega con la ambición de repetir éxitos pasados en esta competición. El partido promete ser un duelo intenso entre dos equipos con estilos marcados y una rivalidad histórica que se ha acentuado.

El Barcelona de Hansi Flick llega como el gran favorito, no solo por ser el vigente campeón, sino por su momento imparable en la temporada. Líderes de La Liga, los culés exhiben un fútbol vertiginoso, sólido en defensa y letal en ataque. La maquinaria blaugrana funciona a la perfección, con un equilibrio que los ha convertido en el equipo a batir en España. Defender el título en Arabia Saudita representa el primer gran objetivo del año, y Flick ha insistido en que no hay margen para relajación ante un rival que conoce bien las mieles de esta Supercopa de España.

Enfrente estará el Athletic de Ernesto Valverde, un equipo que siempre compite al máximo y que tiene en su ADN esa garra vasca que complica la vida a los grandes. Los leones, con los hermanos Williams como principales amenazas por las bandas, Sancet organizando y una defensa compacta liderada por Vivian, buscan dar la sorpresa. No en vano, el Athletic Club ha ganado tres de los últimos ocho enfrentamientos ante el Barça en Supercopa, incluyendo aquella final de 2021 de 3-2 en prórroga. Además, este será el tercer enero consecutivo en el que ambos equipos se cruzan en una eliminatoria, lo que añade picante a un clásico moderno de la competición.

Ernesto Valverde, que conoce la casa blaugrana como pocos, planteará un partido físico, con presión alta y transiciones rápidas para explotar la velocidad de Nico Williams e Iñaki Williams. Sin embargo, el Barcelona parte con ventaja clara: su forma actual es superior, y jugadores como Lewandowski, Lamine Yamal o Pedri están en un nivel estratosférico.

BARCELONA VS ATHLETIC CLUB, DÓNDE, CUÁNDO Y A QUÉ HORA VER

FECHA: miércoles 7 de enero

miércoles 7 de enero HORA: 13:00 Hrs.

13:00 Hrs. ESTADIO : Al- Jawhara de Yeda

: Al- Jawhara de Yeda TV: Sky Sports

Sky Sports RADIO: W Deportes 730 AM

