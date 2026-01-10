Pumas vs Querétaro: EN VIVO, dónde, cuándo y a qué hora ver el juego de la Jornada 1 del Clausura 2026 Liga MX

Pumas y Querétaro arrancan su participación en el Clausura 2025 de la Liga MX y lo hacen con un duelo que, aunque parezca disparejo sobre el papel, siempre tiene su dosis de intensidad y emoción. Los universitarios reciben en su casa, el mítico Estadio Olímpico Universitario, a unos Gallos Blancos que llegan renovados pero con la presión de demostrar que pueden dar pelea desde el arranque.

Pumas vs Querétaro / Agustin Cuevas Ampliar

Los comandados por Efraín Juárez llegan con la ilusión renovada tras un Apertura 2025 irregular, pero con una directiva que apostó fuerte en el mercado invernal. Pumas incorporó hasta cinco refuerzos clave: el mediocampista César Garza y el defensa Tony Leone, ambos procedentes de Rayados, el delantero brasileño Juninho Vieira con experiencia en Flamengo, el regreso de Jesús Rivas tras préstamo y el joven Jordan Carrillo desde Santos. La idea es clara: mayor profundidad de plantilla, competencia interna y un ataque más explosivo para pelear arriba desde la primera jornada.

Enfrente estará un Querétaro que optó por un recambio importante. Los Gallos Blancos, dirigidos ahora por el argentino Esteban González, tienen el objetivo de darle estabilidad y solidez a un equipo que en torneos anteriores se quedó cerca pero fuera de la fiesta grande. Sin embargo, la nómina sigue siendo de las más modestas de la Liga MX, y el reto de sumar de a tres en el Olímpico Universitario no será sencillo.

Keylor Navas / Agustin Cuevas Ampliar

Por lo tanto, Pumas parte como claro favorito por jugar en casa, el buen momento de su mercado de fichajes y la necesidad de mandar un mensaje desde el día uno del Clausura 2025. Querétaro buscará sorprender con orden defensivo y contragolpes, pero la afición universitaria y el empuje del nuevo proyecto auriazul deberían marcar la diferencia.

PUMAS VS QUERÉTARO, DÓNDE, CUÁNDO Y A QUÉ HORA VER