Mbappé desafía a Xabi Alonso tras perder la Supercopa: crisis de liderazgo en el Real Madrid

En las horas posteriores a la dolorosa derrota 3-2 del Real Madrid ante el FC Barcelona en la final de la Supercopa de España, un video que se viralizó rápidamente en redes sociales ha puesto el foco no solo en el resultado deportivo, sino en la evidente pérdida de liderazgo dentro del vestuario merengue.

Las imágenes, grabadas inmediatamente después del pitido final en el King Abdullah Sports City de Arabia Saudí, muestran al entonces entrenador Xabi Alonso solicitando a sus jugadores que formaran el tradicional “pasillo” o guardia de honor al campeón Barcelona, un gesto protocolar en el fútbol que reconoce al ganador. Sin embargo, la reacción de Kylian Mbappé fue inmediata y contundente: el delantero francés se negó rotundamente, hizo un gesto claro de desacuerdo y se encaminó hacia el vestuario, seguido por varios de sus compañeros que optaron por imitarlo en lugar de acatar la indicación del técnico.

Este momento, captado desde diferentes ángulos y difundido en redes sociales, ha generado un aluvión de comentarios que coinciden en un punto central: la aparente falta de autoridad de Xabi Alonso en el vestuario del Real Madrid. Usuarios y analistas destacan cómo un solo jugador, en este caso la estrella Kylian Mbappé, pudo imponer su criterio por encima de la instrucción del entrenador, lo que evidencia una dinámica interna desequilibrada.

La etapa de Xabi Alonso en el Real Madrid, que comenzó con expectativas altísimas por su perfil como exjugador legendario y su éxito previo en otros banquillos, terminó abruptamente apenas unas horas después de esta final perdida de la Supercopa de España ante el FC Barcelona. El club anunció de mutuo acuerdo la finalización de su ciclo, tras una serie de tropiezos que incluyeron esta derrota en Arabia Saudí, y con un registro irregular que no convenció a la directiva pese a algunos destellos.

